Dos hermanos hondureños mueren tras un tiroteo en DC

Dos hermanos de nacionalidad hondureña fueron asesinados a tiros en los primeros minutos de la madrugada del martes 12, en las inmediaciones del restaurante local The Pollo Company en el que trabajaban, localizado en la cuadra 2300 de 4th Street del área noreste (NE) de Washington DC.

El trágico fallecimiento de Octavio Quintano Villanueva, de 28 años, residente de Silver Spring, Maryland, y Osmín Quintano, de 35 años, de Northeast, DC, ha dejado desconsolada a la comunidad inmigrante por este nuevo acto de violencia sin sentido.

Ahora los familiares de las victimas están pidiendo la ayuda de amigos y miembros de la comunidad para poder trasladar los restos de los hermanos Quintano a su tierra natal, Honduras, para ser entregados a su madre y así pueda verlos por última vez antes de darles sepultura.

La policía metropolitana dio a conocer que el martes 12 de diciembre, aproximadamente a las 12:04 a.m., oficiales acudieron a la cuadra 2300 de 4th Street, Noreste de DC, por el informe de un tiroteo. Al llegar, los agentes hallaron a dos hombres en la carretera con serias heridas de bala. Murieron en el lugar.

El Departamento de Policía de DC ofrece una recompensa de hasta $25,000 a la persona que proporcione información que conduzca al arresto y condena de la persona o personas responsables de este doble homicidio cometido en el Distrito de Columbia.

Los detectives buscan a un hombre que vestía jeans azules, zapatos marrones y “una chaqueta blanca y negra”, como el posible homicida.

Gestión humanitaria

Ya son numerosas las personas que han acudido al llamado de la familia, que creó un sitio en GoFundMe para facilitar la recaudación de fondos.

En un obituario se describe a los dos hermanos asesinados: «Octavio fue una gran persona, un gran hermano e hijo, un padre muy atento, un esposo muy cariñoso y dedicado a su familia. Cualquier persona que estuvo cerca de él se pudo dar cuenta que era una persona fácil de tratar y respetuosa. Y Osmín fue un gran hijo, hermano, y amigo. Una persona muy amable, quien siempre trataba a los demás con mucho respeto”.

“Pedimos ayuda para los gastos funerarios y que los dos hermanos puedan ser enviados a su país natal, Honduras, para que sean entregados con su madre y pueda darles el último adiós», añade el emotivo mensaje.

La compañía donde los occisos trabajaban, The Pollo Company, también compartió un sentido mensaje en las redes sociales donde da a conocer “con gran pesar la devastadora noticia del fallecimiento de dos hermanos y excelentes empleados de The Pollo Co. que fueron víctimas de un crimen violento en nuestro vecindario”.

“En este momento difícil -continúa-, nos unimos para brindar apoyo a la familia en duelo mientras enfrentan los desafíos emocionales y financieros que acompañan a una pérdida tan trágica”.

Si usted desea colaborar visite: https://gf.me/v/c/d7v/octavio-quintano-villanueva-y-osmin-quintano