Demandan al estado de Virginia por las máquinas de recuento de votos

Dos funcionarios electorales republicanos dijeron en una demanda reciente que no certificarán los resultados de las elecciones del 5 de noviembre en una ciudad rural de Virginia a menos que las papeletas se cuenten a mano, perpetuando la falsa noción de que las máquinas que cuentan los votos pueden ser manipuladas.

La demanda contra el Departamento de Elecciones de Virginia y la Junta Electoral fue presentada a principios de este mes en Waynesboro, Virginia, por el presidente de la junta electoral de la ciudad, Curtis Lilly, y el vicepresidente, Scott Mares. En la denuncia, Lilly y Mares argumentaron que los funcionarios electorales no tienen acceso a los votos contabilizados por las máquinas, lo que, según afirman, les impide verificar «los resultados del escrutinio secreto de las máquinas de votación».

El sistema de conteo, argumentaron Lilly y Mares, viola una disposición de la Constitución estatal que estipula que dichas máquinas deben estar a la vista del público.

“Como los miembros de la Junta Electoral tienen prohibido contar las papeletas a mano, no podemos garantizar que el recuento de votos producido por las máquinas de votación coincida con los votos memorizados en las papeletas de votación”, dijo Mares en una declaración jurada enviada a The Associated Press.

Los miembros de la junta electoral presentaron la demanda en el Tribunal de Distrito de Waynesboro. La Oficina del Fiscal General, que defiende al Departamento de Elecciones y a la Junta Estatal de Elecciones, se negó a hacer comentarios sobre el litigio pendiente.

La demanda se produce en un momento en que los teóricos de la conspiración electoral en todo Estados Unidos están tomando medidas para apoyar el recuento manual de las papeletas, casi cuatro años después de que el expresidente Donald Trump afirmara falsamente que le habían robado las elecciones pasadas. Pero las investigaciones muestran que el recuento manual es más propenso a errores, más costoso y probablemente retrase los resultados.

En Virginia, los votantes emiten papeletas que luego son contadas por una máquina. En agosto, el gobernador republicano Glenn Youngkin presentó una orden ejecutiva que ordenaba que las máquinas se probaran antes de cada elección y que nunca se conectaran a Internet. En esa misma orden, Youngkin exigía a los funcionarios que actualizaran diariamente las listas de votantes para eliminar a los votantes no elegibles, una medida que el Departamento de Justicia de Estados Unidos alegó en una demanda reciente que violaba la ley federal .