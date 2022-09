Declaración jurada: mujer de Virginia encontrada muerta se negó a abortar

Un día antes de que su novia embarazada recibiera un disparo mortal en julio, un oficial naval la llevó a una clínica de abortos de Virginia, donde ella rechazó el procedimiento, dijeron los investigadores en una declaración jurada.

Raquiah King, de 20 años, fue encontrado muerto cerca de una intersección en el condado de Hanover y aproximadamente un mes después, los investigadores arrestaron a Emmanuel Coble, de 27 años, y lo acusaron de asesinato, informó The Richmond Times-Dispatch .

La declaración jurada establece que la madre de King, Rachel Pender, dijo a los investigadores que su hija envió una imagen de ecografía el 20 de julio que mostraba un feto de 12 semanas y que King estaba teniendo problemas con Coble, “que no quería ser padre. ”

Cuando la policía de Hampton inicialmente le preguntó a Coble sobre King, Coble dijo que ella le alquilaba, pero se mudó, dice la declaración jurada. En una entrevista posterior, Coble dijo que la llevó a abortar y que estaba frustrado porque ella cambió de opinión, pero la llevó a casa.

Se detectó sangre humana en el maletero de su automóvil, escribieron los investigadores.

Coble está detenido en espera de una audiencia el 6 de diciembre. Las autoridades dijeron que planean buscar cargos adicionales contra Coble por la muerte del feto de King.

Un mensaje dejado por The Associated Press para el abogado que figura en los registros judiciales de Coble no fue respondido de inmediato.