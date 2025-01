DC se prepara para posibles arrestos de ICE en las escuelas

Los gobiernos locales y los sistemas escolares en el área de DC están revisando el texto de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump para ver cómo podrían tener que adaptarse para cumplir con la ley.

La administración Trump ha revertido la restricción de 13 años sobre la aplicación de leyes migratorias en escuelas e iglesias, abriendo la posibilidad de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de Aduanas y Patrulla Fronteriza puedan realizar redadas en los sitios que anteriormente fueron designados como “lugares sensibles”.

«Después de todo lo que se ha dicho sobre perseguir a los delincuentes empedernidos, me pregunto cuántos de ellos van a encontrar en las escuelas primarias. Eso debería ser muy interesante», dijo el ejecutivo del condado de Montgomery, Marc Elrich.

Dejó en claro que la policía del condado de Montgomery no haría cumplir la ley federal de inmigración.

Elrich agregó que si bien el condado cumpliría con la ley federal, “estamos tratando de obtener algo de claridad sobre algunos de estos temas”, relacionados con la intersección de la ley federal y la autoridad local.

«Creo que esto es algo para lo que todos nos hemos estado preparando», dijo la presidenta del Consejo del Condado de Montgomery, Kate Stewart.

Stewart es el ex alcalde de Takoma Park, una comunidad a la que la administración anterior de Trump amenazó con retirarle fondos debido a la inmigración.

“Nuestra comunidad se unió aquí, en la ciudad de Takoma Park y en el condado de Montgomery, para garantizar que pudiéramos seguir brindando servicios a las personas que los necesitaban”, dijo Stewart. “Espero que vuelva a suceder lo mismo si perdemos la financiación federal”.

Agregó que ha tenido conversaciones con Thomas Taylor, superintendente de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery. Basándose en esas conversaciones, dijo que MCPS ha estado «preparando sus escuelas, a su personal docente, en caso de que ICE se presente en las escuelas».

Cuando se le preguntó sobre los detalles de los comentarios de Stewart, MCPS dijo en una declaración que «ha establecido protocolos para las interacciones entre el personal escolar y las agencias policiales».

“No preguntamos por el estatus migratorio de nuestros estudiantes”, agregó el sistema escolar. “Se han puesto a disposición recursos para ayudar al personal, las familias y los tutores legales a afrontar esta situación”.

‘Esperanza e incertidumbre’

El 17 de enero, el superintendente de las escuelas públicas del condado de Prince George, Millard House, se refirió a “un nuevo capítulo por delante para nuestra nación”, en un mensaje grabado en video publicado en la página de YouTube del sistema escolar . Dijo que en tiempos de cambio puede haber “tanto esperanza como incertidumbre”.

En el video, House dijo que el sistema escolar representa “más de 150 países e idiomas de todo el mundo”. Dijo que cada estudiante “merece sentirse seguro, bienvenido y valorado”.

“Sepan que PGCPS está con ustedes. Nuestras escuelas son espacios seguros donde los niños pueden aprender, crecer y prosperar”, dijo House.

Respecto de los esfuerzos declarados del Departamento de Justicia de perseguir a los funcionarios estatales y locales que obstaculizan la aplicación de las leyes de inmigración, Elrich dijo que no estaba preocupado por ello.

“No pueden definir la cooperación de la forma que quieran”, dijo Elrich. “Cualquier cosa que signifique ‘cooperar’ tiene que ser legal”.

Elrich dijo que ha respetado y seguirá respetando las leyes federales en materia de inmigración.

“Les he dejado en claro a los inmigrantes con los que he hablado que el condado no podrá interponerse entre la policía —la policía federal y los agentes del ICE— si vienen aquí. No tenemos la capacidad para hacerlo”, dijo Elrich. “Eso seguramente sería una interferencia en la ejecución de una orden ejecutiva”.