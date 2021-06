DC extiende la fecha límite para renovar la licencia de conducir y tarejtas de identificación

Esta semana, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de DC extendió el tiempo que tienen los residentes para renovar las licencias de conducir y las tarjetas de identificación (ID) vencidas hasta el 9 de septiembre de 2021. La fecha límite previamente anunciada era el 1 de julio de 2021. Esta acción, así como otros cambios que está haciendo DC DMV, les dará a los residentes más tiempo para renovar las licencias de conducir y otras tarjetas de identificación que requieren una cita en persona en un Centro de Servicio del DMV.

Este anuncio NO afecta la aplicación de inspecciones y registros de vehículos válidos que entraron en vigencia el 1 de junio de 2021.

El servicio en persona en todos los centros de servicio del DMV del DC, los servicios de adjudicación y la oficina de CDL de Deanwood aún se ofrece solo con cita previa. DC DMV continuará ofreciendo más citas y otras opciones para garantizar que todos los residentes tengan la oportunidad de cumplir con sus credenciales antes de la fecha límite del 9 de septiembre de 2021. Los cambios en DC DMV incluyen:

A partir de este mes, la cantidad de nuevas citas publicadas cada semana aumentará de 6,000 a 10,000 a medida que los empleados del DMV regresen al trabajo y la agencia aumente su capacidad operativa.

El Centro de Servicio de Rhode Island del DMV de DC reabrirá a plena capacidad a partir del viernes 25 de junio de 2021.

Los empleados continuarán trabajando horas extra, por lo que las citas se pueden programar en determinadas noches de lunes y miércoles.

El DMV continuará monitoreando las citas y para que se puedan agregar más citas a categorías específicas según la demanda.

Las nuevas citas se agregan al programador de citas en línea de martes a viernes (pueden aparecer nuevas citas durante la semana debido a cancelaciones). Los residentes sin acceso a Internet pueden llamar al 311 y una persona que reciba la llamada accederá al programador de citas en línea en su nombre.

Al programar una cita a través del programador de citas en línea, los residentes deben:

Verifique la disponibilidad de citas en todas las ubicaciones, ya que una puede tener citas disponibles y otra no.

Evite actualizar la página de citas mientras espera. Debido al gran volumen del sitio web, el programador se moverá más lento mientras navega de una página a otra.

Utilice la Guía de verificación de documentos en línea para asegurarse de que tienen los documentos necesarios para completar su transacción y no tendrán que hacer otra cita.

DC DMV continuará compartiendo información con los residentes sobre cómo resolver problemas, ya sea en línea o haciendo una cita, que incluye:

Los residentes de DC con credenciales que cumplen con REAL ID (estrella negra en la esquina superior derecha) renuevan en línea en dmv.dc.gov, por correo o mediante la aplicación móvil de DC DMV. No hay opción de cita para estos residentes de DC.

El servicio de citas de “Renovación de credenciales de identificación no REAL” es ÚNICAMENTE para residentes de DC con una licencia de conducir de DC vencida o una tarjeta de identificación que no cumple con REAL ID.

El servicio de «Citas para personas mayores» es SOLO para residentes de DC de 65 años o más. Las citas para personas mayores hechas por residentes que no cumplen con la restricción de edad no serán respetadas por DC DMV. Nota: Los residentes de 70 años o más deben hacer una cita en persona sin importar si su licencia cumple con REAL ID para proporcionar certificación médica en una solicitud de licencia de conducir. Además, las personas mayores no están obligadas a reservar esta categoría de cita; pueden reservar cualquier categoría que tenga disponibilidad de cita.

El servicio de citas para “Nuevo residente” es SOLO para los nuevos residentes de DC que están convirtiendo una licencia de conducir o tarjeta de identificación de otro estado y, si también corresponde, registrando y titulando un vehículo con un título / registro de otro estado.

El servicio de citas de “Título / Etiquetas de Venta Privada” es solo para residentes de DC que hayan comprado recientemente un vehículo de un vendedor privado y necesiten titular y registrar el vehículo. Para los vehículos comprados en un concesionario de automóviles, el concesionario es responsable de enviar la documentación y el pago del residente al DC DMV para su titulación y registro. El tiempo de respuesta para el “trabajo del distribuidor” del DMV de DC es de 7 a 10 días hábiles.

El servicio de citas «DL / ID y servicios relacionados con vehículos» es para residentes que necesitan obtener una nueva credencial de DC y / o un nuevo título y registro de vehículo de DC. A excepción de la prueba de conocimientos del conductor, los residentes pueden seleccionar esta categoría para todos los servicios que requieran una cita en persona (incluida la renovación de credenciales de identificación no REAL, personas mayores, nuevos residentes y títulos / etiquetas de venta privada).

Los nuevos residentes que necesiten completar conversiones de licencias de conducir y / o registros de vehículos también pueden programar citas en la categoría “DL / ID y servicios relacionados con vehículos”.

El servicio de citas de “Prueba de conocimiento del conductor” es para conductores principiantes de DC que deben demostrar que están preparados para operar un vehículo según la ley de DC. Además, algunos residentes tienen problemas con la licencia que requieren que se vuelva a tomar la prueba de conocimientos. Las pruebas de conocimiento también se pueden programar en un Centro de supervisión de pruebas de terceros.

source: dc.gov