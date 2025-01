Cuanto más rápido conduzcas, más pagarás según esta propuesta de cámaras de velocidad

Los habitantes de Maryland enfrentarían multas más altas cuanto más rápido sean detectados por una cámara de velocidad, según una nueva propuesta en la legislatura estatal.

Actualmente, las cámaras en Maryland emiten multas de $40 para cualquier persona que sea sorprendida conduciendo a 12 mph o más por encima del límite de velocidad en zonas escolares, zonas residenciales o frente a cualquier otra cámara de velocidad que no esté operando en una zona de obras de la carretera.

Pero después de que el año pasado se aumentaran las multas en las zonas de obras, cuanto más rápido se supere el límite de velocidad, mayor será la multa. Según la última propuesta, todas las cámaras del estado funcionarían de esa manera.

“El nivel más bajo, que es 12 mph por encima del límite de velocidad, se mantiene igual”, dijo el senador estatal Jeff Waldstreicher, quien representa parte del condado de Montgomery y patrocina la versión del proyecto de ley para el Senado.

Habló sobre la legislación durante una audiencia del Comité de Procedimientos Judiciales del Senado el miércoles.

“Todos a veces excedemos la velocidad máxima y no queremos una multa punitiva por exceder 12 mph el límite de velocidad”, dijo Waldstreicher. “Apuesto a que todos en esta sala han sido un poco desconsiderados y han recibido una multa de la cámara de velocidad por exceder aproximadamente 12 o 13 mph el límite de velocidad”.

Pero, al igual que en las zonas de obras, las multas empezarían a aumentar cuando alguien exceda el límite de velocidad a 16 mph o más. La multa máxima sería de 350 dólares, y eso aplica para cualquier persona que sea fotografiada conduciendo a 40 mph o más por encima del límite de velocidad.

Cada multa es el 70% de lo que es la multa por exceso de velocidad en una zona de obras de la carretera.

“Los otros niveles aumentan a medida que aumenta el peligro del comportamiento”, dijo Waldstreicher.

Si bien la votación no se realizará hasta algún momento más tarde en la sesión, el senador estatal Anthony Muse, que representa parte del condado de Prince George, manifestó su apoyo a la medida para ayudar a responder al exceso de velocidad en la Ruta 210 de Maryland, que va desde el interior de Beltway hasta Indian Head.

“Hemos visto a gente conduciendo a 225 km/h en la 210”, dijo Muse. “En ese momento, realmente no me importa si se debe ser punitivo o no. Creo que se debe hacer eso. No me importa si la multa es de 5.000 dólares. Creo que hemos tenido otras 20 muertes en esa calle, así que estoy de acuerdo con lo que se está haciendo”.

Más tarde, un miembro de la Asociación de Ciclistas del Área de Washington dijo que el número era mucho mayor que 20 muertes.

Otros miembros del comité expresaron su preocupación por las jurisdicciones locales que, en su opinión, abusan de la proximidad a las zonas escolares.

«Vemos que los están colocando en áreas que no impactan directamente el flujo de tráfico dentro y alrededor de las escuelas, pero están considerando un alto volumen de tráfico y áreas que crearían más ingresos», dijo el senador estatal Bill Folden, quien representa parte del condado de Frederick.

Waldstreicher dijo que esas preocupaciones eran válidas.