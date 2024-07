Condenan a miembro de la junta escolar de Virginia

Un miembro de la junta escolar del condado de Frederick, Virginia, que admitió haber estado entre los primeros en asaltar el Capitolio de los EE. UU. el 6 de enero de 2021, donde ayudó a un compañero alborotador a entrar a través de una ventana rota y bebió cerveza en el edificio, se declaró culpable el lunes en relación con el motín.

Miles Adkins, de 39 años y oriundo de Winchester, fue sentenciado a un total de 12 días intermitentes de prisión, repartidos en fines de semana consecutivos. También deberá cumplir 24 meses de libertad condicional y deberá pagar una multa y una indemnización.

Según documentos judiciales, Adkins viajó a DC para la manifestación “Stop the Steal” del expresidente Donald Trump, invitó a otros a asistir a través de Facebook e incluso ofreció llevar a alguien.

Los abogados de Adkins dijeron al tribunal que el hombre no pudo asistir al discurso de Trump, pero que se unió a la multitud que se dirigía al Capitolio. Entró en el edificio alrededor de las 2:15 p. m., minutos después de la irrupción inicial, y “deambuló por los alrededores”.

Cuando entró, admitió Adkins, hizo señas a otros alborotadores para que se unieran a la irrupción, y ayudó a uno de ellos a entrar al edificio a través de una ventana rota. En el vestíbulo superior del Centro de Visitantes, bebió cerveza y “bailó en medio de un grupo de alborotadores” hasta que se fue alrededor de las 3:30 p. m., según documentos judiciales.

La defensa de Adkins argumentó que no debería recibir pena de prisión por sus acciones, calificando su comportamiento de “naturaleza pacífica” porque estaba desarmado, no hizo contacto físico con la policía y no entró a la fuerza en el edificio.

“El espectro de comportamiento demostrado por los participantes del 6 de enero es amplio, y las actividades del Sr. Adkins se acercan más a lo imprudente que a lo malicioso”, escribieron sus abogados.

Según documentos judiciales, Adkins se unió a los Marines después de graduarse de la escuela secundaria. Pasó dos años de su condena de cuatro años en Irak, de 2005 a 2006, donde sufrió una lesión en la espalda y recibió una baja honorable.

“Su lesión lo acompañó a su vida civil, junto con síntomas de trastorno de estrés postraumático (TEPT)”, escribió la defensa.

En 2021, Adkins fue elegido miembro de la Junta Escolar del Condado de Frederick. En una entrevista exclusiva con NBC4 Washington , dijo que no renunciará a su cargo.

«Van a necesitar una bola de demolición más grande para sacarme de allí», dijo Adkins a NBC4.

Antes de la sentencia, su compatriota Dana Brunn, residente de Winchester, escribió una carta de testimonio al juez en nombre de Adkins, quien, según dijo, ha sido su amigo durante dos años.

Brunn dijo que asiste a las reuniones de la junta escolar y tiene conversaciones periódicas con Adkins «sobre lo que este condado puede hacer para ayudar a nuestros niños a obtener una mejor educación».

“Ha sido claro y cortés y es simplemente un gran tipo, en mi humilde opinión”, escribió Brunn.

Mientras tanto, otros miembros de la comunidad han pedido la renuncia de Adkins.

«Le pedimos que renuncie porque realmente está dañando la integridad de nuestras funciones básicas como miembros de la comunidad y como funcionario electo», dijo Bryan Nuri a NBC4.

El Departamento Correccional de Virginia fijará la fecha de inicio de la sentencia de prisión de Adkins.