El programa Unidad de vivienda asequible (ADU) del condado de Loudoun ofrece viviendas de alquiler y venta asequibles y de nueva construcción para ciudadanos con ingresos elegibles que viven y trabajan en el condado como primera prioridad.

Programa de compra de ADU

El Programa de Compra de ADU permite a los compradores de vivienda por primera vez elegibles con ingresos moderados la oportunidad de comprar una casa adosada o condominio ADU de nueva construcción o reventa.

Pasos de precalificación para el programa de compra de ADU

1) Complete el cuestionario de autoevaluación

2) Si está precalificado de acuerdo con los parámetros del Cuestionario de autoevaluación, imprima el cuestionario y reúna todos los documentos enumerados en la Lista de verificación de compra de ADU (PDF).

3) Complete la solicitud en línea (tenga disponible toda la documentación de la Lista de verificación de compra de ADU (arriba) cuando complete la solicitud. Toda la información debe estar disponible y agregada en el momento de la solicitud).

Aplicaciones en linea

4) Imprima el Cuestionario de autoevaluación completo e imprima una copia de la Solicitud en línea, copie y adjunte toda la documentación de respaldo solicitada en la Lista de verificación de compra de ADU (Acceda a los documentos) y envíela por correo a la dirección que figura en esta página dentro de los 10 días posteriores aplicaciones en linea.

5) El personal de ADU se comunicará con usted una vez que se haya enviado toda la información para registrarlo en una sesión de admisión de compra de ADU.

Envíe copias de todos los documentos personales. Después de la revisión, todos los papeles serán triturados.

Categorías de preferencia

Los clientes se colocarán en la lista de espera de acuerdo con la siguiente categoría de preferencia de prioridad:

Prioridad 1: Hogares donde viven los solicitantes principales y al menos uno de los solicitantes principales trabaja * en el condado de Loudoun.

Prioridad 2: Hogares donde al menos uno de los solicitantes principales trabaja * en el condado de Loudoun, pero no vive en el condado.

Prioridad 3: Hogares donde los solicitantes principales viven en el condado de Loudoun, pero no trabajan en el condado.

Prioridad 4: Hogares donde los solicitantes principales no viven ni trabajan en el condado de Loudoun.

* La designación de «Trabajos» se basa en la ubicación del empleador principal para el solicitante o co-solicitante (s) únicamente. La ubicación de empleo para cualquier miembro del hogar o un trabajo secundario para el solicitante / cosolicitante (s) no se considerará en la determinación de la categoría de preferencia. Si el solicitante o cosolicitante tiene dos trabajos, la ubicación del trabajo que incluye la mayor cantidad de horas por período de pago se utilizará como el trabajo principal.

Programa de alquiler de ADU

Este programa permite a los no propietarios elegibles la oportunidad de alquilar un apartamento de un complejo de apartamentos participante, a un alquiler inferior al de unidades similares en el complejo.

Las unidades de alquiler de ADU se encuentran en todo el condado de Loudoun. Las tarifas promedio de alquiler oscilan entre aproximadamente $ 630 y $ 1,300 según el tipo y tamaño de la unidad, sin incluir el costo de los servicios públicos.

Obtenga más información y averigüe si es elegible para el programa de alquiler de ADU.