Condado de Fairfax no participa en el sistema estatal de registro de vacunas COVID-19 en este momento

El Commonwealth of Virginia está desarrolló un nuevo sistema de registro de vacunas COVID-19 en todo el estado desde el martes 16 de febrero, sin embargo, el Distrito de Salud de Fairfax no utilizará el nuevo sistema en este momento.

Cuando los residentes del condado de Fairfax, las ciudades de Fairfax y Falls Church, y las ciudades de Viena, Herndon y Clifton sean elegibles para registrarse para una vacuna, continúe utilizando el sistema de registro que ya existe. Todas las citas de vacunas en el Distrito de Salud de Fairfax continuarán siendo administradas por nuestro sistema de registro local.

Para aquellos que ya están en la lista de espera, no se registren nuevamente en el nuevo sistema estatal.

Además, Virginia está lanzando un nuevo centro de llamadas sobre vacunas. El centro de llamadas de vacunas del Departamento de Salud del Condado de Fairfax seguirá en funcionamiento y los residentes de Fairfax deben llamar al 703-324-7404 si tienen preguntas sobre el registro.

Mantente informado

Llame a nuestro Centro de Llamadas del Departamento de Salud al 703-267-3511 si tiene preguntas sobre el coronavirus; abierto de 9 a.m. a 7 p.m. entre semana y de 9:30 a.m. a 5 p.m. en los fines de semana.

Envíe un mensaje de texto con FFXCOVID al 888777 para recibir actualizaciones del condado de Fairfax sobre COVID-19; envíe FFXCOVIDESP al 888777 para actualizaciones en español.

Envíe sus preguntas o inquietudes por correo electrónico a [email protected] Esta cuenta de correo electrónico contará con personal de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m.

Visite un portal web para el coronavirus que sirve como un recurso en línea de ventanilla única para obtener información.

Obtenga más información sobre COVID-19 en la página web o en la página de preguntas frecuentes sobre el coronavirus del Departamento de Salud (COVID-19).

Siga la página de Facebook del gobierno del condado de Fairfax y la página de Facebook del Departamento de Salud.

Siga a @fairfaxcounty y @fairfaxhealth en Twitter.