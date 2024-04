Con el colapso del Key Bridge, Baltimore perdió una parte de su identidad cultural

Generaciones de trabajadores de Maryland (estibadores, marinos, trabajadores siderúrgicos y cangrejeros cuyo sustento depende del puerto de Baltimore) observaron con incredulidad esta semana cómo un símbolo icónico de su cultura marítima se desmoronaba en el río Patapsco.

El mortal colapso del histórico puente Francis Scott Key ha sacudido a Baltimore hasta lo más profundo.

“Lo que pasó fue una especie de farsa”, dijo Joe Wade, un trabajador portuario jubilado que recuerda pescar cerca del puente cuando era niño. «No soy un llorón, pero… me emocioné».

Baltimore era un puerto mucho antes de que fuera incorporada como ciudad, y mucho antes de que Estados Unidos declarara su independencia de Gran Bretaña. Muchas de las casas en hilera de ladrillos de la ciudad se construyeron para albergar a pescadores, trabajadores portuarios y marineros. Se ganaron la reputación de ser pioneros y duros, sin miedo al mar embravecido ni a las largas jornadas.

Es una identidad cultural que persiste entre los navegantes de hoy en día como Ryan “Skeet” Williams, que se gana la vida recolectando cangrejos de la Bahía de Chesapeake.

«Somos duros y salados», dijo. “Tú construyes tu propia vida”.

Williams confió en el Key Bridge para conectar su pequeña comunidad marítima en las afueras de Baltimore con la costa este de Maryland, el elemento vital de la sólida industria pesquera del estado. Muchos de sus amigos y familiares utilizaban el puente para sus desplazamientos diarios.

Scott Cowan, presidente del Local 333 de la Asociación Internacional de Estibadores, dijo que el sindicato representa a unas 2.400 personas cuyos empleos ahora están en juego. El tráfico marítimo a través del puerto de Baltimore no se puede reanudar hasta que se hayan retirado los restos submarinos .

“Siempre dicen que es el puerto el que construyó la ciudad”, dijo Cowan, quien siguió los pasos de su padre cuando se convirtió en estibador hace décadas.

El desastre del martes temprano marca el último golpe a una ciudad cuya historia a menudo se pierde en las conversaciones sobre sus luchas más recientes: pobreza, crímenes violentos y pérdida de población .

Seis miembros de un equipo de trabajadores de obras viales cayeron al suelo y murieron después de que un carguero de 300 metros (985 pies) perdió potencia y se estrelló contra el puente, eliminando una pieza clave del horizonte de Baltimore y deteniendo el tráfico marítimo hacia uno de los puertos más transitados de la costa este.

Posteriormente, algunos expertos se preguntaron si las columnas de soporte del tramo deberían haber estado mejor protegidas contra los gigantescos portacontenedores que habitualmente pasaban por ellas. Pero Baltimore es una ciudad antigua con una infraestructura obsoleta que a menudo recibe poca atención por parte de los políticos nacionales.

Los funcionarios han prometido reconstruir el Key Bridge , pero eso podría llevar años.

“Este no es un puente cualquiera. Esta es una de las catedrales de la infraestructura estadounidense”, dijo el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, durante una conferencia de prensa en Baltimore a principios de esta semana. “Por tanto, el camino hacia la normalidad no será fácil. No será rápido. No será barato”.

Una historia histórica: Francis Scott Key y generaciones de trabajadores portuarios

Baltimore se convirtió en líder mundial en construcción naval desde el principio de su historia. Más tarde se convirtió en un importante centro de transporte con la incorporación de una línea de ferrocarril que conecta la costa este con el Medio Oeste y más allá.

Durante la Guerra de 1812, las fuerzas británicas atacaron Baltimore con la esperanza de debilitar su destreza industrial y marítima. Pero las tropas estadounidenses defendieron con éxito el Fuerte McHenry, en el sur de Baltimore, y la invasión inspiró a Francis Scott Key a escribir el himno nacional después de presenciar una bandera estadounidense ondeando desafiantemente sobre su cabeza después de una noche de intensos bombardeos.

Más de 150 años después, se inició la construcción de un puente que llevaría su nombre.

El Key Bridge se inauguró en 1977, se extiende a lo largo de 2,6 kilómetros (1,6 millas) en la entrada del puerto de Baltimore y permite a los residentes atravesar la vía fluvial sin tener que atravesar la ciudad. Proporcionó una conexión directa entre dos comunidades de clase trabajadora orientadas al agua que se formaron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las acerías cercanas produjeron cientos de enormes buques de guerra para ayudar en el esfuerzo de defensa.

La historia de Baltimore está plagada de personajes icónicos, desde piratas libertinos y políticos corruptos hasta el preciado poeta Edgar Allan Poe y la leyenda del jazz Billie Holiday. A pesar de todo, el puerto fue una constante relativa.

Ha permitido a innumerables personas ganarse la vida dignamente asistiendo y trabajando horas, incluidos inmigrantes y otros grupos privados de sus derechos. Y ha seguido siendo un motor económico, adaptándose y evolucionando incluso cuando otras empresas locales han cerrado en medio de caídas en la producción industrial.

Actualmente procesa más automóviles y equipos agrícolas que cualquier otro puerto del país. Sólo el año pasado, manejó 80 mil millones de dólares en carga extranjera, dijo el gobernador de Maryland, Wes Moore, en una conferencia de prensa a principios de esta semana.

“El colapso del Key Bridge no es sólo una crisis de Maryland. El colapso del Puente Key es una crisis global”, dijo. «La economía nacional y la economía mundial dependen del Puerto de Baltimore».

La pérdida de vidas recae sobre una de las comunidades trabajadoras de Baltimore.

Los hombres que murieron en el derrumbe estaban rellenando baches durante un turno nocturno. Si bien la policía detuvo rápidamente el tráfico después de que el barco envió una señal de socorro, no tuvieron tiempo de alertar al equipo de construcción, un grupo de inmigrantes latinos en búsqueda activa del sueño americano.

Dos supervivientes fueron rescatados casi de inmediato y los buzos recuperaron dos cadáveres al día siguiente. Las cuatro víctimas restantes siguen desaparecidas y se dan por muertas.

Los defensores dicen que sus muertes adquieren mayor importancia en el contexto de los innumerables desafíos que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos. Los hombres realizaban un trabajo físicamente agotador por salarios relativamente bajos. Trabajaban durante las horas nocturnas para evitar molestias a los viajeros de Maryland.

No sorprende que estos trabajadores, ya privados de sus derechos, sean los que terminaron pagando el precio máximo, dijo Krish O’Mara Vignarajah, presidenta de Global Refuge, una organización sin fines de lucro de servicios de inmigración con sede en Baltimore. Es casi inevitable que los inmigrantes también participen en la reconstrucción del puente, añadió.

Los trabajadores llegaron a Maryland desde México, Guatemala, El Salvador y Honduras, en busca de salarios más altos y mejores oportunidades para ellos y sus familias.

Al establecerse en el área de Baltimore, se sumaron a una larga historia de inmigración que ha desempeñado un papel clave en la configuración de la cultura y el comercio de la ciudad. Esa historia está indisolublemente ligada al puerto.

Entre la Guerra Civil y la Primera Guerra Mundial, Baltimore se convirtió en uno de los mayores puntos de entrada del país para inmigrantes europeos. En 1868, se abrió un muelle de inmigración en el sur de Baltimore, no lejos del histórico campo de batalla que dio origen al Star-Spangled Banner.

Muchos inmigrantes pasaron por la ciudad de camino al Medio Oeste, pero otros se quedaron y echaron raíces. Aquellos sin habilidades especializadas o educación avanzada trabajaban en los muelles y en los patios de ferrocarril, a menudo junto con los afroamericanos que llegaron al norte para escapar de la esclavitud. Sus contribuciones están conmemoradas en el Museo de Inmigración de Baltimore, que ocupa un edificio histórico construido en 1904 para albergar a inmigrantes europeos.

«Baltimore se convirtió en un verdadero crisol de culturas», dijo el historiador local Johns Hopkins, quien dirige la organización sin fines de lucro Baltimore Heritage.

En décadas más recientes, los inmigrantes latinos se han asentado en Baltimore y sus alrededores, aunque otras ciudades han recibido mayores afluencias, probablemente porque están experimentando un mayor crecimiento del empleo.

CASA, un grupo de defensa de inmigrantes con sede en Maryland, ha estado en contacto con dos de las familias cuyos seres queridos se encuentran entre los que aún están desaparecidos. Ambos hombres, Maynor Suazo Sandoval y Miguel Luna, eran esposos y padres que abandonaron sus países de origen hace más de 15 años.

«Estos trabajadores de la construcción son absolutamente esenciales», dijo Gustavo Torres, director ejecutivo de la organización. “En una época en la que hay tanto odio contra la comunidad inmigrante, miramos el liderazgo silencioso de Maynor y Miguel y apreciamos cómo defienden nuestra sociedad para que los estadounidenses puedan vivir cómodamente”.

Una vía clave

Muchos trabajadores portuarios y miles de personas más utilizaban el Key Bridge a diario.

Junto con sus vecinos, se despertaron el martes por la mañana con la noticia de su desaparición y rápidamente iniciaron sesión en las redes sociales, todavía incrédulos. Vieron imágenes de vídeo que mostraban cada detalle del catastrófico colapso, repitiendo la horrible secuencia hasta que finalmente pareció real.

Ver una pieza importante de la infraestructura de su ciudad desmoronarse como un juguete dejó a algunos habitantes de Baltimore con una incómoda sensación de shock, sacudidos por la comprensión de que cualquier cosa puede suceder.

En los días siguientes, muchos residentes se detuvieron en varios puntos estratégicos cerca del lugar del colapso para inspeccionar los restos y presentar sus respetos. Algunos recordaron haber visto cómo el puente tomó forma en la década de 1970, arqueándose majestuosamente sobre el agua.

“Siempre estuvo ahí. Fue un hito”, dijo Niki Putinski, quien pasó años viviendo en un pequeño barrio residencial en la base del puente. «Simplemente no pensé que algo pudiera derribarlo así».

Toda la ciudad está de luto, dijo el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, cuyo padre se mudó a Baltimore cuando era joven para trabajar en el puerto. Pero hay una razón por la que los habitantes de Baltimore son conocidos por su valor y perseverancia, dijo Scott.

«No se puede hablar de Baltimore (pasado, presente y futuro) sin hablar del puerto», dijo. “Y este será el último ejemplo de recuperación de Baltimore. Eso está muy arraigado en nosotros aquí. No nos rendimos, ignoramos el ruido y mantenemos ese resentimiento sobre nuestros hombros”.