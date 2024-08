Cómo una llamada telefónica diaria ayuda a la policía a mantener seguros a los estudiantes de DC durante el año escolar

Mientras los estudiantes de todo el Distrito estaban sentados en sus aulas para el primer día de clases el lunes, la policía de DC organizó su primera llamada telefónica grupal del año.

A la 1 pm, el subdirector Andre Wright dijo que cualquier persona que tenga algo que ver con la seguridad escolar debe comunicarse. Participan administradores escolares, funcionarios de Metro, organizaciones sin fines de lucro y embajadores de seguridad comunitaria.

La llamada diaria no es nueva este año escolar, pero brinda a las fuerzas del orden la oportunidad de informar sobre cosas que pueden haber sucedido antes de que comenzara el día escolar, lo que puede estar sucediendo durante el día escolar y luego, cuál será el plan para la salida.

«Debido a que compartimos esta información tan importante y trabajamos de manera muy colaborativa, y (lo hemos estado) haciendo durante mucho tiempo, hemos sido muy efectivos en asegurarnos de garantizar un paso seguro para nuestros niños», dijo Wright afuera de la escuela primaria Ludlow-Taylor en Northeast el lunes por la tarde.

No hay un límite de tiempo para la llamada diaria, dijo Wright. A veces es breve porque no hay nada que informar y a veces dura más “porque queremos asegurarnos de que lo hacemos bien. No tenemos prisa”.

La colaboración a menudo resulta beneficiosa.

En algunos casos, los estudiantes abandonan una escuela y quieren enfrentarse a los chicos de otra. Cuando la policía se entera de esa posibilidad, “adaptamos nuestro despliegue en consecuencia, para asegurarnos de estar presentes en esa escuela y evitar que se produzcan actos de violencia de cualquier tipo”.

En otros casos, los estudiantes, ya sea por error o intencionalmente, intentan introducir algo en una escuela que, según Wright, no es seguro para el entorno escolar. La policía suele conocer esas situaciones y responder según sea necesario.

“Nos reunimos, hablamos y compartimos información en tiempo real”, dijo Wright. “Podemos reducir muchos de estos casos”.

Sin embargo, la llamada diaria es solo una parte del enfoque del departamento para mantener seguros a los estudiantes. La policía también realiza controles de tránsito en los alrededores de los edificios escolares y, cuando los agentes ven una conducción errática o imprudente, informan a los conductores y, en algunos casos, les dan multas.

“Lo hacemos con un objetivo en mente, y es asegurarnos de que los automovilistas comprendan que deben prestar tiempo y atención total a nuestros pequeños”, dijo Wright.

A los vecinos y miembros de la comunidad preocupados por la violencia en los vecindarios cercanos a las escuelas, Wright les recomendó que “averigüen cómo pueden convertirse en parte de la solución, para que podamos aliviar esas preocupaciones juntos”.