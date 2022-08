Cierre de la línea amarilla de Metrorail a partir del 10 de septiembre

A partir del sábado 10 de septiembre, la Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington (WMATA) trabajará simultáneamente en dos proyectos que tendrán un gran impacto en la Línea Amarilla de Metrorail: el montaje de la nueva estación de metro Potomac Yard y la restauración del túnel y el puente de la Línea Amarilla entre las estaciones de metro L’Enfant Plaza y Pentagon.

Habrá períodos de cambios de servicio en las Líneas Azul y Amarilla durante este tiempo, incluso en las estaciones de metro de Arlington de Crystal City, Pentagon City y Pentagon. Entre las estaciones de Pentagon y L’Enfant Plaza no habrá servicio de Metrorail.

Fases de trabajo

El proyecto se completará entre septiembre de 2022 y mayo de 2023 en dos fases superpuestas.

Del 10 de septiembre de 2022 al 22 de octubre de 2022

La Línea Amarilla no estará en funcionamiento.

Al sur de la estación de metro del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, no habrá ningún servicio ferroviario.

Las Líneas Azul o Verde darán servicio a las estaciones de la Línea Amarilla al norte de la estación del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

Los trenes adicionales de la Línea Azul circularán cada siete o nueve minutos entre New Carrollton y el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (cada 15 minutos después de las 21:30 horas)

Los clientes que tomen la Blue Line entre las estaciones de metro de Pentagon y L’Enfant Plaza deberán prever 15 minutos más de viaje.Cada ocho minutos, los trenes de la Línea Verde circularán (cada 10 minutos después de las 21:30)

Del 23 de octubre de 2022 al 20 de mayo de 2023

Todas las estaciones reabrirán, pero la Línea Amarilla no funcionará.La Línea Azul volverá a prestar servicio ferroviario de Metro al sur de la estación del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington.

Las líneas Azul o Verde darán servicio a todas las paradas de la Línea Amarilla. Entre las estaciones de Largo Town Center y Franconia-Springfield y entre las estaciones de Huntington y New Carrollton, los trenes de la Línea Azul circularán cada 12 minutos (cada 15 minutos después de las 21:30 horas)

Los trenes de la Línea Verde circularán cada ocho minutos (cada 10 minutos después de las 21:30 horas)

En las estaciones afectadas, la WMATA ofrecerá un servicio de autobús gratuito.

Efecto sobre los residentes de Arlington

Para evitar la congestión de vehículos de un solo ocupante, los visitantes de la zona de Crystal City y Pentagon City deberían pensar en utilizar otras formas de transporte público para viajar a Washington, D.C., y a la ciudad de Alexandria. Hay numerosas rutas disponibles de Arlington Transit (ART) Bus, Metrobus y Metroway para evitar el cierre de la Línea Amarilla en las estaciones de metro de Crystal City, Pentagon City y Pentagon.

Como opción para los usuarios de la Línea Amarilla, la Línea Azul seguirá circulando entre el aeropuerto y la estación L’Enfant Plaza. Los pasajeros que hagan transbordo desde la Línea Amarilla pueden prever que los trenes de la Línea Azul vayan más llenos en la estación de metro de Rosslyn.

Los trenes de la Línea Azul circularán con más frecuencia, saliendo cada siete o diez minutos entre la estación de metro de New Carrollton y el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan.

En la página de la Línea Amarilla del Condado, puede obtener más información sobre las demás opciones de transporte de Arlington, como las bicicletas y el servicio gratuito del Virginia Railway Express (VRE) en septiembre y octubre, además de las lanzaderas de la WMATA.