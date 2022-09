Cierra Universidad Stratford en Virginia y estudiantes ven truncados sus sueños

Más de 100 estudiantes de la Universidad de Stratford llenaron el campus de Alexandria de la escuela el lunes por la tarde, en busca de respuestas sobre su futuro después de que

De un momento a otro la Universidad Stratford con fines de lucro anunció el viernes el cierre de sus tres campus, dos ubicado en Virginia y el tercero en Baltimore, Maryland, dejando a sus centenares de estudiantes con sus sueños truncados, esperando una solución urgente de parte de las autoridades.

Sin embargo, han pasado días después del sorpresivo anuncio y no reciben respuestas concretas que les permita continuar sus estudios en otro centro superior mediante algún plan de transferencia.

Stratford University, con sede en Falls Church, en el Norte de Virginia, tiene sus campus en Woodbridge y Baltimore, además de Alexandria.

Tras reuniones sostenidas durante la semana con el presidente de la universidad, Richard Shurtz, todavía no tienen resultados que permitan continuar sus carreras hasta terminarlas. Muchos temen que tengan que empezar otra vez “desde cero” en alguna otra universidad, desperdiciando todo lo logrado hasta el momento y acumulando deudas estudiantiles en el curso de estos últimos años.

El lunes se conoció que alrededor de 800 de los estudiantes presenciales de tiempo completo de la universidad están en el limbo. Muchos no están seguros de que los créditos que ya pagaron y obtuvieron se transferirán a otra universidad.

Incluyendo sus programas a tiempo parcial y en línea, la universidad tiene alrededor de 2.000 estudiantes matriculados.

El viernes 23 les llegó la terrible noticia, a través de una carta que envió la universidad a todos los estudiantes informándoles que debido a que el Departamento de Educación de EEUU había descertificado al acreditador de Stratford, el Accrediting Council for Independent Colleges and Schools (ACICS), en agosto, la escuela no podría inscribir a nuevos estudiantes mientras buscaba un acreditador de reemplazo.

Aunque el Departamento de Educación permite que las escuelas de ACICS permanezcan acreditadas provisionalmente durante 18 meses mientras realizan la búsqueda, Shurtz informó a la prensa que la universidad no podría pagar otro año de clases sin nuevos estudiantes. Por lo tanto, dijo, la escuela tiene que cerrar sus planteles.

ACICS tiene que cumplir con los estándares de acreditación federal para que sus escuelas sean elegibles para préstamos estudiantiles respaldados por el gobierno federal o becas Pell, según el Departamento de Educación.

Shurtz dijo también que alrededor de 150 empleados de Stratford perderían sus trabajos desde el viernes.

El lunes, en una sala de conferencias en el campus de Alexandria, más de un centenar de estudiantes de enfermería suplicaron a Shurtz y otros administradores que mantuvieran la escuela abierta por otro año para permitir que los estudiantes actuales terminen sus estudios.

Si eso no fuera posible, solicitaron al presidente de Stratford University un compromiso firme de que a todos se les garantizaría la ubicación en otro programa que aceptaría sus créditos de transferencia.

«¿Puede prometernos que podemos terminar nuestra carrera sin empezar de nuevo?» le preguntó un estudiante a Shurtz durante la acalorada reunión.

Shurtz no ofreció ese compromiso, pero dijo que estaba trabajando en un acuerdo para trasladar a los estudiantes de enfermería a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Chamberlain, otra universidad con fines de lucro en Tysons, con sus créditos, y que una respuesta se conocería más adelante.

El lunes, los funcionarios escolares continuaron diciéndoles a los estudiantes que todavía estaban trabajando en un plan para que los estudiantes de enfermería se transfirieran junto con sus créditos a otra escuela, probablemente Chamberlain.

Shurtz prometió a los estudiantes que se reembolsaría cualquier dinero de matrícula pagado para el próximo período.

Asimismo, calificó la decisión del Departamento de Educación de retirar la certificación de ACICS como “puramente política… Están tratando de sacar del negocio a las escuelas con fines de lucro”.

También llamó a la universidad un «negocio familiar» y dijo que él y su esposa estaban abrumados por no poder continuar brindando educación a sus estudiantes.

“STRATFORD NO CUMPLIÓ CON

LAS REGULACIONES FEDERALES