Celia Cruz honrada con una moneda conmemorativa como parte del Programa de Monedas de Mujeres Americanas

Johnny Yataco/Washington Hispanic

Celia Cruz, la legendaria intérprete de salsa y ganadora de la Medalla Presidencial de las Artes, ha hecho historia una vez más, esta vez como la primera afrolatina en aparecer en una moneda de los Estados Unidos. Desde el 5 de agosto, la Casa de la Moneda de Estados Unidos puso en circulación monedas conmemorativas con la imagen de Cruz como parte del Programa de Monedas de Mujeres Americanas (AWQP, por sus siglas en inglés), reconociendo sus contribuciones a la cultura y la historia estadounidense.

La moneda especial forma parte de una iniciativa más amplia de la Casa de la Moneda para honrar a mujeres pioneras que han dado forma a la nación. El programa, que se extenderá de 2022 a 2025, destaca a cinco mujeres cada año. Entre las homenajeadas anteriores se encuentran Maya Angelou, la Dra. Sally Ride y Wilma Mankiller, entre otras. La inclusión de Celia Cruz en la colección de 2024 es destacable, ya que se convierte en la primera afrolatina en aparecer en la serie.

El Instituto Smithsonian marcó este momento histórico con un vibrante evento en el National Museum of American History, una colaboración entre tres de sus museos: el Smithsonian’s National Museum of the American Latino, el Smithsonian American Women’s History Museum y el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, junto con la Casa de la Moneda de Estados Unidos.

La celebración no solo honró la extraordinaria carrera de Cruz, sino también su estatus como ícono feminista y símbolo de empoderamiento para las mujeres afrolatinas.

Celia Cruz nació en La Habana, Cuba, donde su talento para la música se hizo evidente rápidamente. Después de estudiar música en sus primeros años, alcanzó una fama generalizada como la cantante principal de La Sonora Matancera, una de las orquestas más populares de Cuba. En la década de 1960, Cruz se trasladó a los Estados Unidos, donde su carrera se disparó durante el auge de la música salsa, un género con raíces en los sonidos cubanos y afrolatinos. Como la única mujer miembro de los icónicos Fania All-Stars, Cruz inspiró a generaciones de afrolatinas en la industria musical y más allá.

El evento en el Smithsonian comenzó con una conversación perspicaz en el escenario que contó con la participación de Ariana Curtis del National Museum of African American History, Frances Aparicio, curadora invitada del National Museum of the American Latino, Linda Pritchett, sobrina de Cruz y representante de la Fundación Celia Cruz, y la periodista musical Ana María Sayer, quien actuó como moderadora. Juntas, exploraron el impacto de Cruz como un ícono cultural y figura feminista cuyo espíritu trascendió fronteras.

Además de las conversaciones, el evento ofreció mucho entretenimiento para los asistentes. La instructora de salsa Noelia García dirigió una animada sesión de baile y música, enseñando a los participantes a moverse al ritmo de los sonidos que hicieron de Cruz un nombre familiar. La celebración concluyó con una presentación de Lulada Club, una orquesta de salsa compuesta únicamente por mujeres de Nueva York, cuya música fue un tributo adecuado a la Reina de la Salsa.

La moneda conmemorativa de Celia Cruz circulará junto a otras figuras notables de la historia estadounidense, con un promedio de 600 millones de monedas acuñadas por homenajeada. Junto a Cruz, en el lanzamiento de 2024, se encuentran figuras como la Reverenda Dra. Pauli Murray, Patsy Takemoto Mink, la Dra. Mary Edwards Walker y Zitkala-Ša, destacando aún más la diversidad de mujeres que han dado forma a la nación.

Mientras el Smithsonian, la Casa de la Moneda y los admiradores de Cruz honran su legado, esta moneda conmemorativa asegura que la influencia de la Reina de la Salsa continuará sintiéndose no solo a través de su música, sino también mediante su representación en uno de los símbolos más perdurables de la moneda estadounidense.