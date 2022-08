Celebran el mes de la herencia hispana con programación virtual y al aire libre

La National Portrait Gallery del Smithsonian celebrará el mes de la herencia hispana desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre con una variedad de programas virtuales que resaltarán las diferentes maneras en las que las culturas, tradiciones e historias de estadounidenses con origen en Méjico, el Caribe, América del Sur y Central y España, han influido en la historia de los Estados Unidos.

El 2 de noviembre, esta serie de eventos bilingües, culminará con una instalación especial al aire libre por parte del artista MasPaz, el cual está establecido en el área de Washington D.C.

Su trabajo estará relacionado con la tradición del Día de los Muertos en contexto con la crisis actual del COVID-19.

“Como parte de la misión de la Portrait Gallery de celebrar la diversidad en la historia de los Estados Unidos, conmemoramos el mes de la herencia hispana y de la comunidad Latina conectando el pasado y el futuro mediante nuestras colecciones, proyectos especiales y programación virtual”, dijo Taína Caragol, curadora de pintura y escultura y de arte e historia Latina de la National Portrait Gallery.

Representar a esta comunidad en desarrollo es particularmente importante, continúa diciendo, ya que “Los pronósticos indican que el porcentaje de estadounidenses que se identifican como latinos o que son latinoamericanos de origen, excederán el 20% de la población en los próximos cinco años”.

Durante los meses de septiembre y octubre, la programación online semanal del museo ofrecerá la oportunidad a niños y familias de explorar retratos de artistas latinos y escuchar las historias de individuos como Sandra Cisneros, Marisol, Selena, Pedro Martínez y Sonia Sotomayor.

Únete a Young Portrait Explorers los miércoles a las 11 a.m. en el Instagram de la Portrait Gallery @smithsoniannpg e “Introducing…”, sesiones de cuenta cuentos los miércoles a las 11 a.m. en YouTube. Para más información, visita la página web del museo “Visit at Home” en npg.si.edu/visit.