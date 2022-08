Catástrofe peatonal y se fuga

Se arrestó a un hombre de Arlington de 62 años luego de un fatal accidente peatonal en el vecindario de Arlington Heights. Julio David Villazón está acusado de homicidio involuntario, atropello y fuga, conducción bajo los efectos del alcohol y conducción revocada (x2). Está detenido sin derecho a fianza en el centro de detención del condado de Arlington.

En horas de la noche del 1 de agosto, se envió a la policía a 2 nd Street S. en S. Old Glebe Road por el informe de un accidente con lesiones que involucraban a un peatón. Al llegar, los oficiales localizaron al peatón que no respondía en la calzada. Fue transportada a un hospital del área donde sucumbió a sus heridas y fue declarada fallecida. Ha sido identificada como Viviana Oxlaj López, de 52 años, de Arlington, VA.

La investigación preliminar indica que el conductor del vehículo impactante, Julio David Villazón, viajaba por S. Old Glebe Road cuando giró en 2 nd Street S. y golpeó a la peatón cuando cruzaba la calzada. Luego huyó de la escena en el vehículo chocado. Los oficiales desarrollaron una posible descripción del sospechoso y del vehículo con base en entrevistas con testigos y evidencia ubicada en la escena. Los oficiales ubicaron al conductor en su residencia en la cuadra 2500 de 4 th Street S. y lo detuvieron sin incidentes. Posteriormente, su vehículo fue ubicado en el área de 8 th Street S. y S. George Mason Drive. Se cree que el alcohol es un factor en el accidente.

Esto sigue siendo una investigación criminal activa. Se solicita a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar en la investigación que se comunique con el Detective D. Gilmore a [email protected] o al 703-228-4049 . La información también se puede reportar de forma anónima a Crime Solvers del condado de Arlington al 1-866-411-TIPS .