Calle 18 de Adams Morgan sólo para la gente

La calle más animada y popular de Adams Morgan, en el área Noroeste de DC, será cerrada a los vehículos en algunos domingos seleccionados desde el 21 de agosto hasta octubre como parte de la iniciativa «Calles para la gente» (Streets for People) del Distrito de Columbia.

Otros cierres para carros y acceso libre para el público han sido programados para los domingos 28 de agosto, el 4 de septiembre y el 23 de octubre.

El objetivo es ayudar a impulsar el tráfico peatonal hacia las empresas de DC, un programa anunciado por la alcaldesa Muriel Bowser a principios de año.

El programa de $2.8 millones se destina a Business Improvement District (BID), que busca reacondicionar temporalmente calles y aceras para realizar eventos culturales y de negocios que pueden impulsar el tráfico peatonal a tiendas y restaurantes en el área.

El Distrito de Mejoramiento Comercial de la Asociación Adams Morgan llevará a cabo el primer evento del domingo 21 de agosto.

“Streets for the People se basa en el popular y exitoso concepto Open Streets: la idea de que podemos volver a imaginar cómo usamos el espacio público no solo para viajar y jugar, sino también para interactuar entre nosotros y apoyar a las empresas locales”, dijo la alcaldesa Bowser en conferencia de prensa.

La Calle 18 alberga a restaurantes, tiendas, bares y vida nocturna, donde los lugares de estacionamiento se convierten en espacios para cenar al aire libre. Funcionarios del vecindario ha estado trabajando para tener en algún momento la zona peatonal de manera más regular y durante fines de semana completos.

El Distrito de Mejoramiento Comercial de Adams Morgan obtuvo $525,000 de un fondo común de $2.8 millones para Streets for People, que “busca catalizar la recuperación económica y apoyar a las empresas locales atrayendo a trabajadores, residentes y visitantes a un área vibrante de cuadras activadas, aceras, calles, y parques”, según el sitio web de la iniciativa.

La subvención paga por mejoras de infraestructura, programación y planificación logística.

Kristen Barden, directora ejecutiva del BID, dijo en un comunicado que el vecindario tuvo éxito con un evento similar solo para peatones en 2020 y “trabajó durante dos años con la comunidad y el gobierno de DC para recuperarlo”.

“Las empresas quedaron encantadas con el aumento del tráfico de peatones y las ventas”, aseveró Barden. “Llegó en un momento crítico y nuestra visión desde entonces ha sido apoyar esta actividad como una excelente manera de ayudar con la recuperación económica de Adams Morgan de los efectos de la pandemia”, añadió.

Adams Morgan ya está familiarizado con los cierres de calles debido a su Día anual de Adams Morgan en septiembre, que convierte la calle 18 en un festival callejero.

La orden de la alcaldesa dice que otras calles y pasajes alrededor de la Calle 18 también pueden cerrar a discreción del Departamento de Transporte del Distrito y el Departamento de Policía Metropolitana para proteger la seguridad del público y mejorar el flujo de tráfico.