Calendario de vacaciones para el Día de Acción de Gracias

Servicios de Bebidas Alcohólicas (ABS)—Todas las tiendas ABS estarán cerradas el Día de Acción de Gracias. Las tiendas operarán de 10 am a 9 pm en la víspera de Acción de Gracias, miércoles 23 de noviembre.

Condado de Montgomery 311: no estará en funcionamiento.

Routes and Schedules – Ride On – Transit Services – Montgomery County, Maryland (montgomerycountymd.gov)

Ride On: operará en un horario de «domingo». Todos los horarios se pueden ver en

Ride On extRa y Ride On Flex: no estarán en funcionamiento.