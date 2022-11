Cae con drogas y armas

El jueves 10, aproximadamente a las 11:00 a.m., miembros de la Unidad de Patrulla Táctica del Distrito Oeste y el Equipo Táctico de Narcóticos del Distrito Oeste ejecutaron una orden de allanamiento en una residencia en la cuadra 500 de Williamsburg Lane, en Odenton, Maryland. Durante la búsqueda, los detectives recuperaron un rifle no registrado, una «pistola» estilo AR no registrada y aproximadamente cinco libras de marihuana, además de $4,300 en efectivo. Un sospechoso fue arrestado e identificado como Zachary Robin Saucier, de 19 años de edad, de Odenton, Maryland.