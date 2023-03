Alcalde de College Park acusado por casos de pornografía infantil

Gracias a los esfuerzos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados y a la rápida y eficiente labor de los detectives de Prince George’s, el alcalde de la ciudad de College Park, Richard Wojahn, fue arrestado el jueves y acusado por 40 cargos de posesión y distribución de pornografía infantil.

Wojahn, de 47 años y nacido en Wisconsin, tuvo que presentar su renuncia al cargo en medio del escándalo por la gravedad de las acusaciones,

De acuerdo con un reporte policial, la captura se registró la mañana del 2 de marzo y estuvo a cargo de agentes de la Unidad de Delitos Contra Niños en Internet y contra el Abuso de Niños y Adultos Vulnerables del condado.

Los agentes de la ley seguían sus pasos desde el 17 de febrero pasado, día en que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados notificó al departamento de policía de Prince George’s que una cuenta de redes sociales, la cual que operaba en el condado, poseía y distribuía pornografía infantil sospechosa.

La imagen y los videos se habían cargado en la cuenta de la red social en enero de este año, según se detectó. A través de varias técnicas de investigación, los investigadores de la policía de Prince George’s descubrieron que la cuenta de la red social pertenecía a Wojahn.

Luego, el 28 de febrero, los detectives entregaron una orden de allanamiento en la casa de Wojahn en College Park. Los investigadores recuperaron varios teléfonos celulares, un dispositivo de almacenamiento, una tableta y una computadora. Luego de una investigación adicional, la policía obtuvo cargos penales contra Wojahn y los investigadores lo detuvieron la mañana del jueves a primera hora.

Wojahn está bajo la custodia del Departamento Correccional y acusado de 40 cargos de posesión de material de explotación infantil y 16 cargos de distribución de material de explotación infantil, mientras la investigación continúa.

Larga trayectoria

Wojahn llegó por el voto popular, primero como concejal desde 2005, cargo que desempeñó durante ocho años. En 2015 se animó a lanzarse como candidato para alcalde de College Park, que ganó ese mismo año y en el que se encontraba hasta el momento.

Fue el primer alcalde abiertamente gay electo en esa ciudad, en cuya jurisdicción se levanta la Universidad del Estado de Maryland.

En un comunicado, la ciudad de College Park dio a conocer al vecindario que Wojahn presentó una carta de renuncia el miércoles por la noche, “con efecto inmediato”.

“He cooperado plenamente y continuaré cooperando con las autoridades y las fuerzas del orden”, dijo Wojahn en la carta. “Si bien esta investigación no involucra ningún asunto oficial de la ciudad de ningún tipo, lo mejor para nuestra comunidad es que me haga a un lado y no sirva como una distracción”.

La concejal Denise Mitchell se desempeñará como alcaldesa provisional hasta que se celebre una elección especial y el nuevo alcalde de la ciudad preste juramento. La elección debe realizarse en un término no mayor de 65 días.

Se conoció también que Wojahn está casado con un empleado de Hubbard Radio Washington DC, identificado como Dave Kolestar, de 45 años, con quien se casó en una ceremonia religiosa celebrada en 2005 en Dignity Washington, un grupo católico gay centrado en DuPont Circle, según diversas fuentes.

