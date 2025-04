Cada vez más propietarios y compradores de viviendas en DC optan por alquilar

El mercado de alquiler de apartamentos en el área metropolitana de DC es uno de los más competitivos del país en este momento, con alquileres promedio que aumentaron un 8 % en comparación con el año pasado y el interés de los inquilinos ocupó el puesto número 1 por quinto mes consecutivo en función de las búsquedas, según RentCafe.

La incertidumbre económica impulsa desproporcionadamente esa demanda. Cada vez más propietarios que venden optan por alquilar en lugar de comprar otra vivienda. Cada vez más compradores potenciales que actualmente alquilan prefieren quedarse en su vivienda en lugar de comprar. Y la oferta de apartamentos de obra nueva es limitada.

Está siendo difícil para cualquiera que busque un apartamento de alquiler en el área de DC encontrar uno.

“Tuve una clienta que buscaba alquilar una propiedad en Viena porque estaba vendiendo su casa. Programamos una visita y el agente inmobiliario me llamó y me dijo: ‘Solo para avisarle, ya tengo 20 solicitudes. Probablemente no quiera perder el tiempo en venir a verla’”, dijo Matt Ferris, agente inmobiliario de Redfin en el norte de Virginia.

La casa adosada con acceso al metro en la que estaba interesado su cliente es un ejemplo de cómo una ubicación privilegiada puede intensificar la demanda, aunque Redfin informó en marzo que hubo un promedio de siete solicitudes de arrendamiento por cada apartamento disponible para alquilar.

Cada vez más compradores potenciales de vivienda optan por seguir alquilando. La tasa de renovación de alquileres en el área metropolitana de Washington D. C. en marzo fue del 59 %, un máximo histórico. Esto también está ejerciendo presión sobre la oferta de viviendas vacantes.

No son solo las tasas hipotecarias más altas y el aumento de los precios de las viviendas lo que está dejando fuera a más compradores potenciales. Es la incertidumbre económica en general.

He tenido varios clientes que han pospuesto su búsqueda porque dicen que solo necesitan ver cómo se desarrolla la situación antes de comprometerse con el pago de la hipoteca. Prefiero incumplir el contrato de arrendamiento en el peor de los casos que incumplir la hipoteca, dijo Ferris.

A pesar de que más inquilinos se quedan en sus casas y más propietarios optan por alquilar, el mercado de venta de viviendas en el área de Washington D. C. se mantiene sólido. El servicio de anuncios Bright MLS informó que el número de visitas de agentes inmobiliarios a posibles compradores en marzo aumentó un 40%, y las ventas de viviendas pendientes aumentaron un 42,1% en comparación con febrero. Sin embargo, más propietarios están anunciando, con nuevas propiedades en venta en la región de Washington D. C. en marzo, un 19,2% más que hace un año.

Ferris predice que las ventas de viviendas en el mercado del área de DC eventualmente se desacelerarán y las ganancias de precios se moderarán, pero no solo debido a los altos costos de endeudamiento o los precios altos.

Además de eso, está el tema de DOGE. Está el regreso a la oficina. Hay gente que ya ha sido despedida. Hay gente que está preocupada por ser despedida. Así que creo que cada vez hay más nubarrones», dijo.