Buscan reformar la agencia encargada de rehabilitar a los delincuentes juveniles

Mayormente los jóvenes internados en el Departamento de Servicios de Rehabilitación Juvenil de DC terminan siendo arrestados nuevamente, según un estudio de 2022 sobre el sistema de justicia juvenil en el Distrito.

El fiscal general Brian Schwalb presentó el martes una legislación con el objetivo de cambiar eso.

Se llama Ley de Reducción de Reincidencia, Supervisión y Responsabilidad para DYRS, o “Ley ROAD”, y surge en medio de una creciente preocupación en los últimos años por la delincuencia juvenil .

“Cada vez más jóvenes cometen delitos violentos (robo de vehículos, robos, delitos con armas de fuego, homicidios) y los cometen a edades más tempranas. Y si bien es un número relativamente pequeño de jóvenes que participan en conductas delictivas, ese pequeño grupo está causando una cantidad desproporcionada de daño”, dijo Schwalb durante una conferencia de prensa el martes.

En las condenas penales más graves, los jóvenes pueden ser enviados al Centro de Servicios Juveniles de DC, esencialmente una instalación similar a una cárcel, en el noreste. También pueden ser entregados a la supervisión de sus padres o asignados a una cama en lo que se conoce como un «hogar de refugio».

«A partir de entonces, DYRS es responsable de proporcionar supervisión e intervención efectiva a los jóvenes bajo su custodia y reducir la probabilidad de que reincidan», dijo la oficina de Schwalb en un comunicado de prensa.

Pero los datos más recientes de la ciudad muestran que a medida que más jóvenes ingresan al sistema de justicia juvenil de DC, el departamento ha ido fallando en ese sentido.

Según el último estudio integral del Consejo Coordinador de Justicia Penal de la Alcaldía , casi el 93% de los jóvenes comprometidos con el cuidado del departamento son arrestados nuevamente. Casi la mitad son condenados por un nuevo delito.

“Casi todos y cada uno de los niños confiados al cuidado de DYRS son arrestados nuevamente. Eso no es aceptable”, afirmó Schwalb. “Estas tasas de reincidencia no son aceptables. Reducir la reincidencia es una parte esencial de una estrategia integral de seguridad pública”.

Schwalb dijo que las “consecuencias rápidas y seguras” son fundamentales para disuadir el crimen y cambiar el comportamiento de los jóvenes, y que el departamento no lo está haciendo bien.

Según el propio plan de desempeño del departamento para el año fiscal 2024, emitido en diciembre y citado por Schwalb el martes, menos de la mitad de los jóvenes internados tienen un plan de caso dentro de los 90 días posteriores a su puesta bajo custodia de DYRS.

«Tres meses para desarrollar un plan de tratamiento, y mucho menos implementarlo, no es aceptable», dijo Schwalb. «Es necesario que se produzca una intervención significativa de inmediato, no dentro de meses».

Rectificar eso es el primer objetivo de la “Ley ROAD” de Schwalb.

La legislación exige que el departamento desarrolle e implemente rápidamente un plan de rehabilitación individualizado para cada joven confiado bajo su custodia. También refuerza la autoridad del tribunal para intervenir si el departamento no ha cumplido con el plan de rehabilitación de un joven.

Por último, la ley establecería una supervisión permanente e independiente de DYRS.

La legislación va mucho más allá de la declaración de emergencia de la alcaldesa Muriel Bowser en noviembre , que se hizo con el objetivo de conseguir más camas en los hogares de acogida para jóvenes de la ciudad. La escasez de esas camas fue el foco de una reciente batalla judicial , en la que los abogados que representan a una adolescente presionaron para que un juez declarara a la ciudad por desacato civil debido a la falta de camas en los refugios.

En el caso de la niña, fue encerrada en el Centro de Servicios Juveniles de DC durante cinco días, a pesar de que se suponía que la dejarían en libertad en un hogar de acogida. Finalmente, fue puesta en libertad bajo custodia domiciliaria, pero en el tribunal se reveló que la niña violaba habitualmente los términos de su liberación.

Apenas unos días antes de la declaración de emergencia del alcalde, el concejal Trayon White hizo sonar la alarma sobre las malas condiciones de vida en el Centro de Servicios Juveniles de DC . White dijo que la instalación similar a una cárcel para los jóvenes de DC no tiene suficientes productos de higiene, no brinda suficiente educación y no cuenta con suficiente personal.

“Aquí hay muchas preocupaciones de seguridad y sólo he estado aquí tres horas”, dijo White durante su visita en noviembre. «Así que puedo imaginarme lo que sucede durante la noche».

El amplio proyecto de ley de Schwalb necesita la aprobación del Consejo de DC y la firma del alcalde para entrar en vigor.