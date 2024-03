Buscan al hombre que dejó a un perro muy demacrado en el parque Woodbridge

La policía está buscando a un hombre en un Range Rover blanco que abandonó a un perro muy demacrado en un parque en el sur de Woodbridge durante el fin de semana.

El domingo, justo antes de las 11:30 am, un buen samaritano llevó al perro macho de raza mixta a Servicios para Animales del Condado de Prince William después de encontrarlo en el parque vecinal C. Lacey Compton ubicado en 17301 River Ridge Blvd. en Woodbridge el día anterior alrededor de las 10:30 am

La policía dice que la investigación reveló que el perro fue dejado en el parque por un hombre desconocido que luego se fue en un Range Rover blanco modelo más nuevo, dijo la oficial principal de la policía del condado de Prince William, Renee Carr, en un comunicado de prensa.

El perro, que se cree que tiene entre 6 y 12 meses, recibió atención médica y estaba “descansando cómodamente” el domingo por la tarde, dijo Carr.

El control de animales está buscando ayuda del público para identificar al perro e información sobre los eventos que llevaron a su abandono la mañana del 2 de marzo.

El sospechoso fue descrito como un hombre negro de constitución corpulenta, visto por última vez con una chaqueta de cuero negra con un emblema desconocido del club de motociclistas.

Cualquier persona que tenga información debe comunicarse con la policía del condado de Prince William a través de su línea telefónica 703-792-7000.