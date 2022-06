Bowser destacará los preparativos de seguridad pública antes del fin de semana del 4 de julio

Hoy a las 11 a. m., funcionarios del distrito se unirán a la alcaldesa Muriel Bowser para destacar los preparativos de seguridad pública antes del Día de la Independencia.

Este fin de semana, el Distrito implementará esfuerzos de participación y participación comunitaria de varias agencias, incluido el despliegue de Equipos Safety Go, compuestos por Interruptores de Violencia, Mensajeros Creíbles, Líderes Itinerantes y otros socios policiales y no policiales. Los Go Teams estarán estacionados en áreas de la comunidad donde se realizan grandes reuniones e involucran a los residentes para promover celebraciones seguras.

Cuándo :

jueves 30 de junio a las 11 h

Quién :

Alcalde Bowser

Jefe Robert J. Contee III, Departamento de Policía Metropolitana

Linda Harllee Harper, Directora, Oficina de Prevención de la Violencia

Armada Mitchell Kannry, Jefe de Bomberos, Subjefe de Bomberos, Bomberos y EMS

Dónde :

Estación de metro U Street

Vermont Avenue y U Street, NW

*Estación de metro más cercana: U Street/African-Amer Civil War Memorial/Estación de metro Cardozo*

*Estación de bicicletas compartidas más cercana: U Street/African-Amer Civil War Memorial/Estación de metro Cardozo *

Se solicita a la prensa interesada en asistir al evento que confirme su asistencia a

La Oficina de Televisión por Cable, Cine, Música y Entretenimiento de DC proporcionará una transmisión en vivo de la disponibilidad de los medios. Para ver el evento en línea, visite mayor.dc.gov/live , sintonice el Canal 16 (DCN) o cualquiera de las plataformas de redes sociales a continuación.

