Biden bloqueará código penal que aprobó DC

El presidente Joe Biden dijo el jueves que firmaría una resolución patrocinada por los republicanos que bloquea las nuevas leyes del Distrito de Columbia que revisan cómo la capital de la nación procesa y castiga el delito.

Los funcionarios de la ciudad han pasado casi dos décadas tratando de rehacer las leyes penales de Washington, incluida la redefinición de crímenes, cambiar las políticas de justicia penal y reelaborar cómo se deben transmitir sentencias después de las condenas. La revisión fue aprobada por el consejo de DC a fines del año pasado.

Pero la Cámara controlada por los republicanos ha decidido meterse en asuntos de la ciudad, alegando que los cambios del Distrito contribuirán al crimen ya creciente en Washington, donde el número de asesinatos en 2021 fue el más alto en casi 20 años, y según ellos esos cambios facilitarán que algunos delincuentes salgan de la prisión o evadan el castigo que merecen.

La resolución que aprobó la Cámara contó con cierto apoyo demócrata y parece estar listo para su aprobación en el Senado de forma bipartidista también, quizás la próxima semana.

Biden dijo en un tweet que apoyó la estadidad para D.C. «Pero no apoyo algunos de los cambios que el Consejo de DC presentó sobre las objeciones del alcalde, como reducir las sanciones por los robos de automóviles», dijo. «Si el Senado vota para revocar lo que hizo el consejo de DC, lo firmaré».

Con esta decisión, el presidente permitirá al Congreso anular las leyes de la ciudad por primera vez en más de tres décadas. Los demócratas abandonarán el compromiso de oponerse a las reglas inusuales que rigen el Distrito que permiten al Congreso intervenir y la aquiescencia se produce a pesar de su empuje desde hace mucho tiempo para otorgar estadidad a la capital de la nación.

El código penal de Washington no se ha actualizado sustancialmente desde que se redactó por primera vez en 1901. Los expertos en justicia penal han dicho que está desactualizado, confuso y no está en contacto con la forma en que se castigan los crímenes hoy en día. En la capital de la nación, como la mayoría de los lugares en los Estados Unidos, los negros se ven desproporcionadamente afectados por las leyes penales.

Las revisiones aprobadas por el Consejo de DC a fines del año pasado eliminarían con sentencias mínimas obligatorias para muchos delitos y expandirían los juicios con jurado por cargos de nivel inferior. Los cambios también reducirían las sanciones máximas por robo, robo de automóviles y robo.

Pero el distrito no es un estado, y por eso, carece de los mismos derechos que los 50 estados tienen que hacer y enmendar las leyes. Además, los residentes del distrito no tienen miembros votantes en el Congreso. Si bien el Congreso ha permitido a los residentes de la ciudad algunos poderes de «regla de origen», ha conservado los poderes de veto sobre las acciones del gobierno del distrito.

Los republicanos de la Cámara de Representantes votaron 250-173 para anular la reescritura del Código Penal.

También han actuado para anular una nueva ley de DC que permitiría a los no ciudadanos el derecho a votar. Se esperaba que Biden también dejara ese pase, aunque no apareció durante la discusión el jueves, dijeron dos de los funcionarios. No estaba claro si Biden firmaría la resolución de votación, que aprobó 260-173, o dejaría que entrara en vigor sin su veto o firma.

