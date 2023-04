Becas Amazon: una total sorpresa

Nadie los había preparado para esto y los siete estudiantes reunidos junto a sus padres el martes 18 para una supuesta “clase magistral” sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) en la escuela secundaria Eleanor Roosevelt de Prince George’s, Maryland, recibieron la sorpresa de sus vidas.

Ellos provienen de cuatro escuelas diferentes del condado y en un salón de clases de la Roosevelt escucharon breves discursos. Al salir, vieron que había cámaras y micrófonos frente a ellos, pero nada sospecharon. De pronto, el director global de filantropía educativa de Amazon, Victor Reinoso, ordenó a unos repartidores que se dirigieran a un camión en el estacionamiento cercano, tomaran una caja y los entreguen a los estudiantes.

Reinoso invitó a los siete jóvenes a abrir los envases y ¡sorpresa!, en el interior encontraron tarjetas donde les informaban que acababan de ganar las nuevas becas universitarias de Amazon. Padres y familiares gritaron de entusiasmo cuando los estudiantes los mostraron.

Las becas, denominadas Amazon Future Engineer, tienen un valor de $ 40,000 que pueden utilizarse durante los próximos cuatro años para estimular a los estudiantes a obtener títulos en informática e ingeniería.

“Ni siquiera estaba seguro de qué era. Mi director me dijo que debería venir”, declaró la alumna Nhandi Nyawela, de Upper Marlboro. Ella cursa el último año en la escuela Chesapeake Math and IT Academy y planeaba viajar ese martes a Nueva York, pero finalmente descartó sus planes.

“Estaba tan desconcertada”, admitió. «Me sorprendió mucho que Amazon se fijara en mí y le gustara mucho mi aplicación», dijo en declaraciones a la prensa.

“Todavía pensaba que era una conferencia”, dijo mientras caminaba Kalkidan Michael, estudiante de último año en la Academia de Ciencias de la Salud en Prince George’s CC. “El director nos hizo una mentira piadosa”, se rio su mamá, Nina. “No sabíamos sobre (la beca) hasta que llegamos aquí. Hasta este momento, cuando abrí la caja”, dijo.

“La ciencia y la tecnología pueden cambiar el mundo”, dijo Reinoso. “También sabemos que la pasión y el potencial se extienden por todo el condado, por todo el país, por todo el mundo. Pero el acceso a las oportunidades no lo es”.

A los estudiantes también se les ofrecerán pasantías pagadas en Amazon después de su primer año de universidad, aunque eso no es obligatorio.