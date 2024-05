Aumentan el salario de los docentes

La legislación que habría alineado el salario de los maestros de Virginia con el promedio nacional o más para el año escolar 2027-28 obtuvo el apoyo bipartidista, pero fue bloqueada del presupuesto estatal por el veto del gobernador Glenn Youngkin la semana pasada.

El presupuesto de dos años, firmado la semana pasada, incluye $540 millones para ayudar a pagar aumentos salariales del 3% para maestros y empleados estatales en ambos años.

El gobernador dijo que apoyaba el objetivo de “asegurar que los maestros y los puestos de apoyo a la educación financiados por el estado sean financiados de manera competitiva”, pero no aprobó el proyecto de ley para aumentar los salarios de los educadores al promedio nacional porque dependía en gran medida de lo que consideraba defectuoso. datos de la Asociación Nacional de Educación , que representa a los educadores de todo el país.

En su veto, el gobernador dijo que la legislación no “refleja con precisión” el estado de la remuneración de los docentes en Virginia y que la metodología de la NEA incluye la remuneración de los docentes sustitutos y no tiene en cuenta los gastos salariales suplementarios al determinar la remuneración de los docentes. Añadió que la legislación no tiene en cuenta diversos escenarios, como una recesión económica o un estado de emergencia, que podrían afectar las tasas salariales de los docentes.

La medida tampoco incluía la recomendación anterior de Youngkin de crear una revisión anual de la compensación docente.

“La presentación de informes anuales consistentes de datos precisos sobre la remuneración de los docentes es esencial para que los legisladores y el gobernador tomen decisiones acertadas”, dijo.

El gobernador explicó además su veto señalando que desde 2021, el estado ha invertido $1.6 mil millones para aumentar los salarios de los maestros en un 23%.

Youngkin dijo que ya se proyectaba que el salario promedio de los maestros de Virginia alcanzaría el promedio nacional este año fiscal.

La Asociación de Educación de Virginia argumentó que la administración del gobernador está haciendo comparaciones “erróneamente” entre el promedio nacional estimado de salario de los maestros en el informe de Clasificaciones y Estimaciones de la Asociación Nacional de Educación y la estimación de Virginia en el Informe de la Encuesta Anual de Salarios del Departamento de Educación de Virginia (VDOE) .

«Las estimaciones proporcionadas en estos dos informes se calculan utilizando datos y metodologías diferentes y no son comparables», dijo VEA en un comunicado el viernes.

Según el informe reciente de la NEA , el salario promedio de Virginia es de $65,058, lo que está por debajo del promedio nacional estimado de $71,699.

Virginia, al igual que otros estados, proporciona datos de la NEA para compilar promedios estatales en sus informes anuales , eliminando puestos no educativos y permitiendo una «comparación de manzanas con manzanas» en todos los estados, según VEA.

El “Informe de la Encuesta Anual de Salarios” del Departamento de Educación incluye todos los gastos salariales, incluido el pago suplementario, para maestros de aula, maestros confinados en casa, consejeros escolares, bibliotecarios y puestos de tecnología educativa, afirmó VEA. NEA incluye solo maestros de aula, sustitutos y maestros confinados en casa y excluye el pago suplementario.

Si bien los legisladores debatieron el promedio nacional real durante la sesión de este año, coincidieron en que se debe mejorar la remuneración de los docentes, ya que las vacantes han aumentado desde la pandemia. El veto de Youngkin magnificó las preocupaciones de algunos legisladores demócratas sobre la escasez de educadores en Virginia.

“Este año escolar comenzó con más de 4,000 vacantes de maestros en todo nuestro estado, y el gobernador no está interesado en atraer o retener maestros aquí. Si lo fuera, habría firmado mi proyecto de ley que habría garantizado que los maestros de Virginia reciban el salario promedio nacional”, dijo el delegado Nadarius Clark, demócrata por Suffolk, uno de los promotores del proyecto de ley, junto con la senadora Louise Lucas, demócrata por Suffolk. Portsmouth.

Clark agregó que el veto del gobernador indica su postura respecto de la educación pública.

“Cuando el gobernador decepciona a nuestros maestros, cuando no los valora, les está diciendo a las comunidades a las que sirven y a sus estudiantes que ellos tampoco importan”, dijo Clark.

Dado que el veto de Youngkin se produce la misma semana en que se cumple el 70 aniversario del histórico fallo Brown v. Board of Education , en el que la Corte Suprema de los Estados Unidos ordenó a los estados eliminar la segregación de las escuelas públicas, Lucas dijo que las desigualdades que el caso intentó abordar hace décadas aún persisten en su comunidad y en todo Virginia, que el rechazo del proyecto de ley por parte del gobernador no ayudará a resolver.

«Al gobernador Youngkin no le importa la educación pública y está decidido a frenar a nuestros estudiantes», dijo Lucas. «Esto es sólo una pequeña parte de su agenda más amplia para privar de sus derechos a los virginianos, y no lo toleraremos».