ATENCIÓN: Maryland recomienda que las personas limiten el consumo de ciertos pescados

Maryland recomienda que las personas limiten el consumo de ciertos pescados en Piscataway Creek en el condado de Prince George debido a la contaminación por PFAS.

El Baltimore Sun informa que es la primera vez que el estado emite un aviso de este tipo. Se debe a los niveles elevados de un compuesto químico conocido como sustancias perfluoroalquilo y polifluoroalquilo en los mariscos.

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Ha determinado que la exposición prolongada a ciertos PFAS puede aumentar el riesgo de problemas de salud. Incluyen problemas de desarrollo fetal durante el embarazo, así como cáncer, daño al sistema inmunológico o daño al hígado, tiroides u otros sistemas orgánicos.

Para Piscataway Creek, el Departamento de Medio Ambiente de Maryland recomienda que los adultos y los niños no coman más de una comida al mes de pez luna rojo.

Los adultos no deben comer más de tres comidas al mes de lubina del arroyo, y los niños no deben comer más de dos comidas al mes con el pescado. Finalmente, los niños no deben comer más de siete comidas al mes de bagre amarillo del arroyo.

El departamento dice que como resultado de sus hallazgos, planea monitorear los peces en otras partes de la cuenca del río Potomac desde este otoño hasta el próximo otoño.