⚠️ ATENCIÓN: Advierten de distribución de cocaina mortal en el DMV

Los funcionarios del condado de Arlington y Fairfax advierten a los residentes sobre un lote mortal de lo que se cree que es cocaína mezclada con fentanilo que circula en la región, luego de que seis personas sufrieran una sobredosis la madrugada del lunes en la sección de Falls Church del condado de Fairfax.

Tome medidas para protegerse a sí mismo y a otras personas que puedan estar en posesión de cocaína comprada en el área metropolitana de Washington, D.C. El aerosol nasal Narcan (también conocido como naloxona) puede salvar la vida de una persona que sufre una sobredosis de sustancias que contienen opioides, si se administra a tiempo, y las tiras reactivas pueden detectar medicamentos peligrosos con fentanilo antes de su uso.

Esté atento a los signos de sobredosis. Los síntomas de una sobredosis incluyen: falta de respuesta a los estímulos, un ronquido gorgoteante o estertoroso al dormir, respiración lenta o superficial, piel fría o húmeda, piel y labios azules o grises.

Para situaciones que pongan en peligro la vida, llame al 911 de inmediato. La Ley de notificación segura de sobredosis brinda protección contra el enjuiciamiento. Ninguna persona está sujeta a arresto o enjuiciamiento si pide ayuda para alguien que está sufriendo una sobredosis o si ellos mismos están sufriendo una sobredosis.

Los medicamentos recetados no utilizados o vencidos son un problema de seguridad pública y pueden provocar intoxicación accidental, sobredosis y abuso. Se alienta a los miembros de la comunidad a que eliminen de sus hogares los medicamentos recetados no utilizados, vencidos o no deseados en una de las cuatro cajas permanentes de devolución de medicamentos del condado de Arlington.