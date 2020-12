Apuestas deportivas online en Virginia se acercan a su debut

AP

Los Virginianos han sido marginados durante mucho tiempo cuando se trata de juegos de azar, pero es una propuesta segura que en algún momento antes del próximo Super Bowl podrán apostar desde la comodidad de sus sofás mientras Virginia se une a una creciente lista de estados que permiten las apuestas deportivas.

Se espera que la Lotería de Virginia dé el visto bueno el próximo mes a lo que probablemente será más de una docena de sitios de apuestas para tomar apuestas de los Virginianos en numerosos tipos de deportes. Los funcionarios predicen que los Virginianos responderán apostando hasta $400 millones en 2021, y aumentando constantemente las cantidades a partir de entonces.

El cambio se produce después de que los legisladores de Virginia aprobaran los juegos deportivos para un estado que había sido un atraco al juego, pero que está adoptando tardíamente la tendencia. Las apuestas deportivas precederán a la llegada de casinos en cuatro ciudades que aprobaron su construcción en referéndums el mes pasado pero no se espera que estén abiertas durante varios años.

El juego deportivo, por su parte, es inminente. El Director de la Lotería de Virginia, Kevin Hall, dijo que el estado ha recibido 25 solicitudes de posibles jugadores de la industria. La ley requiere que la lotería elija un mínimo de cuatro y un máximo de 12 proveedores.

De hecho, dijo Hall, espera que Virginia apruebe más de 12 solicitudes, porque la ley otorga preferencia a las organizaciones deportivas profesionales con un hogar en Virginia. Así que cualquier solicitud presentada por el equipo de fútbol americano de la NFL de Washington, la franquicia de fútbol D.C. United y NASCAR podría ser aprobada por encima de la tapa de 12 proveedores.

El equipo de fútbol no respondió a las preguntas sobre sus planes. A principios de este año, los Denver Broncos anunciaron planes para una asociación con FanDuel y posteriores acuerdos con otros operadores para ofrecer una experiencia de apuestas de la marca Broncos. Hall dijo que anticipó que cualquier club deportivo en Virginia que entrara en el mercado lo haría a través de una asociación similar.

No habrá libros deportivos de ladrillo y mortero, solo las opciones en línea están permitidas por la ley estatal. Las apuestas están prohibidas en juegos que involucran a las universidades de Virginia. Las apuestas en los Juegos Olímpicos tampoco se permitirán para disgusto de los sitios de juego que trataron de convencer a los reguladores estatales de que debería permitirse.

Virginia se une a otros 19 estados que ahora han legalizado los juegos de azar deportivos, según la Asociación Americana de Juegos de Azar, parte de una prisa que ocurrió después de un fallo de la Corte Suprema de 2018 que dio a todos los estados la opción de permitir las apuestas.

Los Estados han adoptado un mosaico de enfoques. Virginia y Tennessee son los dos únicos estados que han adoptado un enfoque estrictamente en línea.

Los Estados también gravan los juegos de azar a tipos muy diferentes, desde el 6,75 por ciento hasta el 50 por ciento. La tasa impositiva de Virginia del 15% está aproximadamente en el medio del grupo.

Jessica Feil, a lobbyist with the gaming association, said the industry believes a tax rate in the low teens is ideal. While Virginia has more vendors interested in providing gaming than it can approve, she said a higher tax rate might scare off potential operators, especially in a nascent market like Virginia.

Mientras que los ingresos de la lotería en Virginia se dedican a la educación, los ingresos tributarios de los juegos de azar deportivos se desd abstendrán en el fondo general del estado.

Hall dijo que las estimaciones muestran que el estado recibirá $4 a $5 millones en el primer año, pero eso crecerá en los años siguientes a medida que el mercado se establezca hasta $55 millones al año.

Otra característica única incluida en la ley de Virginia es la «factura de derechos» de los apostantes deportivos diseñada para proteger al consumidor. Esas reglas fueron revisadas después de que las compañías de juegos se quejaron. Las reglas originales, por ejemplo, requerían que las empresas proporcionara las cuotas de una apuesta en particular y la información utilizada por la empresa para establecer las cuotas. Las empresas se quejaron de que su proceso para establecer cuotas es propiedad, y que es imposible saber las verdaderas probabilidades de, digamos, quién ganará un partido de fútbol.

El senador estatal Jeremy McPike, D-Prince William, quien patrocinó la legislación que establece el programa de apuestas deportivas, dijo que está satisfecho de que las regulaciones de lotería coincidan con la intención de los legisladores de proporcionar un nivel de transparencia a los apostantes. Y felicitó a la lotería por llevar el programa al mercado tan rápidamente en un estado que no tiene historia de apuestas al estilo casino,

Hall dijo que la lotería espera otorgar la aprobación final a los aspirantes a operadores en algún momento de enero. Una vez que se otorga esa aprobación, las empresas son libres de aceptar apuestas tan pronto como estén listas. Con los playoffs de la NFL en curso en enero, las empresas tendrán un fuerte incentivo para lanzar rápidamente para aprovechar algunas de las semanas más grandes en el calendario deportivo estadounidense.