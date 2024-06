Aprueban una política más estricta sobre teléfonos celulares para estudiantes

Cuando los estudiantes de las escuelas públicas regresen a clases este otoño en el condado de Loudoun, Virginia, se implementará una nueva política más estricta sobre teléfonos celulares, que también podría afectar la forma en que los padres se comunican con sus hijos durante el día escolar.

La Junta Escolar del Condado de Loudoun aprobó el martes una nueva política que detalla el uso de dispositivos personales de los estudiantes, incluidos teléfonos celulares, audífonos y relojes inteligentes.

Según la Política 8655 recientemente aprobada , a los estudiantes de escuela primaria no se les permite usar tecnología personal durante el día escolar.

Los estudiantes de secundaria deberán mantener sus dispositivos personales en silencio y guardados en su casillero durante el día escolar. Se les permitirá usar los dispositivos antes y después de la escuela.

Para los estudiantes de secundaria, una enmienda de último minuto de Anne Donohue, miembro general de la junta, eliminó la opción de que los estudiantes mantuvieran sus dispositivos silenciados, pero en su bolsillo o mochila. Dijo que los estudiantes sugirieron que la restricción ayudaría a reducir las tentaciones que los distraen de lo que sucede en clase.

«Si se permite que los dispositivos estén dentro del bolsillo o la mochila de los estudiantes, a nuestros estudiantes les resulta difícil abstenerse de revisarlos, si están a su alcance», dijo Donohue.

Según la enmienda de Donahue, los estudiantes de secundaria deberán colocar sus dispositivos personales «en un lugar de almacenamiento en el aula, no en su persona, o accesible inmediatamente».

Lauren Shernoff, miembro de la junta del distrito de Leesburg, apoyó la restricción adicional, basándose en sus recientes conversaciones con los electores sobre la institución de la nueva política.

«La respuesta que he recibido es que esto no es lo suficientemente estricto, lo cual me sorprendió», dijo Shernoff.

Shernoff dijo a sus compañeros miembros de la junta que cree que las restricciones más firmes serán útiles.

“Los niños no se sienten tentados a alejarse de la valiosa instrucción que se imparte en el aula y pueden conectarse completamente para concentrarse en lo académico y el aprendizaje, y creo que ese es realmente el objetivo”, dijo Shernoff.

April Chandler, miembro de la junta del distrito de Algonkian, quien presidió la sesión, dijo que tendrán la capacidad de ajustar la política al comienzo del año escolar.

“Se necesitarán padres, maestros y directores para apoyar a nuestros estudiantes a través de este cambio”, dijo Chandler. «Puede que no sea fácil, pero creo que los resultados valdrán la pena el esfuerzo».

La nueva política también requerirá que los padres y tutores reduzcan el envío de mensajes de texto a los estudiantes durante el día escolar.

“LCPS reconoce que los padres necesitan saber cómo comunicarse con sus hijos en caso de una emergencia. Si hay una emergencia, los padres pueden comunicarse con la oficina principal de la escuela de su hijo”, según la política.

Antes de la votación, el director de tecnología del sistema escolar, Aaron Smith, dijo que los padres eligen realizar un seguimiento de la ubicación de sus hijos, con la información de ubicación disponible en un reloj inteligente.