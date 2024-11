Aprueban un nuevo crédito fiscal a la propiedad para personas mayores

No fue una gran sorpresa cuando el Consejo del Condado de Prince George aprobó una medida para ofrecer créditos de impuestos a la propiedad para ciertos residentes mayores, además del Crédito Tributario que ya reciben.

Pero eso no significa tampoco que no haya preocupaciones sobre la legislación.

Según el proyecto de ley aprobado por el consejo por un margen de 8-0 y dos abstenciones el martes, los propietarios de viviendas del condado mayores de 65 años que hayan vivido en sus casas durante 25 años ahora son elegibles para el nuevo crédito, siempre que el valor tasado de su casa no sea más de $500,000.

Su objetivo es mejorar un crédito fiscal que el consejo aprobó hace apenas dos años , que hizo que más residentes de edad avanzada fueran elegibles, aunque no todos los que lo solicitaron fueron aceptados debido a los fondos limitados.

“Tuve una mujer de 99 años que vivía en mi distrito, que prestó servicios en nuestro sistema de escuelas públicas durante más de 30 años, que no puede pagar sus impuestos sobre la propiedad”, dijo el principal patrocinador del proyecto de ley, el miembro del Consejo del Distrito 8 Ed Burroughs. “Ella está al final de su vida y su familia está estresada por la incertidumbre de si podrá o no conservar su casa en este condado”.

La oficina del ejecutivo del condado expresó su preocupación por la posibilidad de que la forma en que se había redactado el proyecto de ley pudiera causar confusión e incertidumbre. En algunos casos, los miembros de esa oficina creían que la legislación se contradecía.

A principios de este año, el consejo también aprobó una resolución que creaba un grupo de trabajo que tenía como objetivo resolver algunas de esas preocupaciones sobre quién sería elegible para el crédito fiscal y cómo se determinaría.

“Hemos estado tratando de trabajar en este proyecto de ley porque, hace dos años, tal vez no alcanzó el objetivo que todos esperábamos alcanzar”, dijo John Erzen, subdirector de personal de la ejecutiva del condado y senadora recientemente electa Angela Alsobrooks. “Es posible que volvamos a presentar este proyecto de ley con otro cuando más personas mayores vengan y digan: ‘Pensé que esto me iba a ayudar, pero esto no terminó ayudándome’”.

Se supone que el grupo de trabajo que el concejal estaba instando a esperar tendrá listo su informe final a fines de febrero. Es por eso que el equipo del ejecutivo del condado se sorprendió por el reciente esfuerzo para lograr que este proyecto de ley se apruebe nuevamente antes de que finalice el año legislativo.

La administración de Alsobrooks también advirtió que el costo de implementar este nuevo crédito fiscal oscilaría entre 59 y 98 millones de dólares en los próximos cinco años, ya que se suma al Crédito para Viviendas Propietarias que ya se otorga a los residentes. Y debido a que el requisito actual de residencia de 10 años se ampliaría a 25 años, la administración advirtió que casi 15.000 residentes que ahora son elegibles para solicitar el crédito adicional no lo serán en el futuro.

“¿Está el consejo preparado para decirles a esas personas mayores, a las personas mayores que participan en el programa de 10 años, ‘eran elegibles, es posible que no hayan recibido un crédito, pero como ahora esto se está ampliando y ampliando a 25 años, están fuera del programa?’”, dijo Sakinda Skinner, enlace del ejecutivo del condado con el consejo.

Fue el impacto financiero para el condado lo que hizo que el vicepresidente del Consejo, Sydney Harrison, se manifestara en contra del crédito. Dado que el condado ya se enfrenta a un agujero de 158 millones de dólares en el presupuesto del próximo año, dijo que esto podría poner en peligro la calificación actual de bonos triple A del condado.

«No pretendo provocar un paro cardíaco en la salud fiscal de este condado», dijo Harrison. «Estamos jugando a la ruleta rusa con nuestra calificación AAA de bonos».

Y se preguntó si habría que aumentar los impuestos a los demás para poder pagar este nuevo crédito.

“Vamos a tener que encontrar dinero en otro lado para ofrecer esto y recortar otros presupuestos”, dijo. “La forma en que eso se refleje en la seguridad pública, la forma en que eso se refleje en nuestras 27 agencias para compensar ese dinero, eso es un verdadero problema”.

«No hemos debatido sobre la calificación de nuestros bonos cuando hemos otorgado exenciones impositivas para el desarrollo», dijo el miembro del Consejo del Distrito 6, Wala Blegay. «Si no abordamos y tratamos de darles algo a nuestros adultos mayores, los perderemos, y eso será parte de su impacto en el presupuesto».

Burroughs dijo que ha visto al consejo del condado “renunciar a los recargos escolares… a los recargos de seguridad pública para los desarrolladores”.

«¿No es hora de que le demos el mismo nivel de importancia a las personas que han ayudado a construir este condado? Nuestros adultos mayores son la razón por la que estamos aquí», dijo.

Al ofrecer su voto a favor del proyecto de ley, la concejal Wanika Fisher dijo que otras personas que se presentan ante el consejo con la esperanza de obtener asistencia financiera y más fondos para ciertos programas deberían prestar mucha atención a cómo se desarrolló este debate.

“Aprobar este proyecto de ley también es aprobar una declaración sobre lo que podremos hacer por el condado”, dijo Fisher. “Esta es la prioridad. La asistencia para el alquiler no será la prioridad. Los servicios sociales o la vivienda no serán la prioridad. Todo eso no es la prioridad”.

El proyecto de ley pasará a manos del ejecutivo del condado y, con todas las dudas que suscita, no es seguro que se firme. Sin embargo, miembros del personal de Alsobrooks también dijeron que era demasiado pronto para decir si estaba considerando vetarlo o no.