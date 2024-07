Anuncian demanda civil en caso de demandas de sexo a cambio de alquiler

El fiscal general de Maryland presentó el viernes una demanda civil contra un propietario de la costa este y su empresa, alegando un patrón de discriminación en la vivienda basada en el género que involucra acoso sexual y demandas de intercambio de sexo por alquiler.

La demanda, que fue presentada en el Tribunal de Circuito del Condado de Wicomico, es el primer caso presentado por la División de Derechos Civiles del Fiscal General, que se formó en enero.

“Durante demasiado tiempo, los propietarios depredadores se han aprovechado de personas en crisis financiera y de vivienda abusando de su poder como proveedores de vivienda para hacer exigencias sexuales a los inquilinos o posibles inquilinos, a menudo mujeres de bajos ingresos y madres solteras”, dijo el Fiscal General Anthony Brown. “En Maryland, eso termina hoy”.

Jonathan Smith, jefe de la División de Derechos Civiles del Fiscal General, dijo que las acusaciones comenzaron ya en 2018 en unidades que estaban «en condiciones deplorables» y que «tenían como objetivo a personas de bajos ingresos y trabajadoras».

En una conferencia de prensa con Brown y otros funcionarios, Smith dijo que cinco mujeres se presentaron para ayudar en la investigación del fiscal general.

La demanda ha sido presentada contra Eric Sessoms y Mt. Vernon Group, LLC por participar en un patrón o práctica de discriminación basada en el género en la vivienda, dijo la oficina del fiscal general.

“Nuestra investigación descubrió evidencia de que Sessoms tenía como blanco a mujeres que no tenían hogar y estaban en riesgo de quedarse sin hogar”, dijo Smith.

Un abogado de Sessoms en otros asuntos legales dijo que no lo representaba en este caso. No quedó claro de inmediato si Sessoms tenía representación legal en la demanda civil anunciada el viernes.

La denuncia alega que Sessoms se aprovechaba específicamente de mujeres vulnerables que estaban sin hogar o en riesgo de estarlo. Por ejemplo, la denuncia dice que ofrecía beneficios de vivienda, como alquiler reducido, a cambio de favores sexuales.

“Quiero hacerme eco del compromiso del Fiscal General Brown con las mujeres que sufren acoso sexual por parte de sus propietarios. Las hemos escuchado y estamos tomando medidas”, dijo Candace McLaren Lanham, fiscal general adjunta en jefe. “Las mujeres que están en el centro de este caso y que valientemente nos confiaron sus desgarradoras historias son la razón por la que hoy podemos pedir justicia contra el acusado Eric Sessoms y su empresa Mt. Vernon Group, LLC”.

La denuncia también alega que sometió a inquilinas y posibles inquilinas a insinuaciones sexuales no deseadas, contacto sexual no deseado, comentarios sexuales no solicitados y otras conductas atroces de manera discriminatoria en función del género de sus inquilinas y posibles inquilinas.

Maryland Legal Aid, el mayor proveedor de servicios legales civiles gratuitos del estado, se asoció con la oficina del fiscal general en el caso.

“Maryland ya está sufriendo una trágica crisis de vivienda, que afecta a muchas familias, principalmente mujeres con hijos, que se quedan con muy pocas opciones. No se puede tolerar a los propietarios, como Sessoms, que se aprovechan de las mujeres en situaciones desesperadas y actúan como intermediarios de una discriminación insidiosa basada en el género”, dijo Vicki Schultz, directora ejecutiva del grupo.

La oficina del fiscal general dice que otras víctimas pueden comunicarse con los investigadores llamando al 1-833-282-2977 o enviando un correo electrónico a mdvsessoms@oag.state.md.us.

La demanda busca medidas cautelares, restitución para los inquilinos y posibles inquilinos, sanciones civiles y los costos de la investigación y el litigio.