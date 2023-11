Amtrak lanza tarifas más asequibles y flexibles

Amtrak ha renovado su estructura de tarifas, lo que, para algunos viajeros, significará tarifas más asequibles y, para otros, más flexibilidad.

La nueva estructura de tarifas tiene solo dos categorías, lo que hace que comparar diferentes tarifas sea más sencillo.

Flex es para clientes que desean la flexibilidad de un boleto totalmente reembolsable y cambios de fecha de viaje sin cargos. El valor es para clientes que no prevén cancelar. Los boletos con tarifa Value no se pueden cambiar, pero los viajeros con tarifa Value pueden obtener un reembolso del 75 % si se cancela.

Las nuevas tarifas Flex y Value están disponibles para viajar en todos los viajes en autocar y en la clase de autobuses Acela. Los billetes de clase ejecutiva y de primera clase que no sean de Acela ya eran totalmente reembolsables y modificables sin cargos.

«Esta estructura tarifaria simplificada con tarifas más asequibles y flexibles es parte del compromiso continuo de Amtrak de mejorar la experiencia del cliente en cada paso de su viaje», dijo el presidente de Amtrak, Roger Harris.

Amtrak dijo que los cambios se basan en una extensa investigación de clientes.

Amtrak ha introducido otros descuentos en tarifas el año pasado, incluidas sus tarifas “Night Owl” , con boletos tan bajos como $5 a $30 en algunas rutas del Corredor Noreste, y un descuento actualizado para niños : los niños de 2 a 12 años pueden viajar con un 50% descuento en la tarifa con un adulto acompañante.

También ha ampliado los descuentos para personas mayores y militares a todas las tarifas, y su programa Share Fares permite que grupos de hasta ocho personas que viajen juntas reciban descuentos.

Un informe reciente criticó los retrasos y los costos asociados con el lanzamiento de los nuevos y más rápidos trenes Acela de Amtrak.