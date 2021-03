Alcaldesa pide a los habitantes de DC que se registren para vacunarse

Washington DC

La Alcaldesa Bowser está pidiendo a los habitantes de Washington que ayuden a que todas las personas elegibles se registren previamente para una cita de vacunación. Ahora se puede acceder al sistema de preinscripción a través de vaccinate.dc.gov y del centro de llamadas del Distrito. Se anima a las personas elegibles a visitar el sitio web o llamar al centro de llamadas durante el día para preinscribirse.

Con el nuevo sistema de preinscripción, no hay necesidad de luchar para estar en línea o llamar a una hora específica. En este momento, el orden en el que las personas se registren no afectará el orden en que se seleccionen; una persona que se registró hoy a las 8:30 am estará en la misma posición que una persona que se registró a las 6:30 pm.

Hasta el mediodía del miércoles 10 de marzo, 48,513 personas ya se habían preinscrito para una cita de vacunación.

El sitio web y el número de teléfono que los residentes y los trabajadores usan para preinscribirse son los mismos que los que ya han estado usando para reservar citas:

Sitio web: vaccinate.dc.gov

Centro de llamadas: 1-855-363-0333

Con el nuevo sistema de preinscripción, las personas elegibles pueden registrarse en línea en cualquier momento y cualquier día a través de vaccinate.dc.gov, o registrarse por teléfono llamando al centro de llamadas de lunes a viernes de 8 a. M. A 7 p. M. O los sábados y domingos de 8 a. M. A 4 p. M.

Esta semana, DC Health solo solicita a los residentes y trabajadores elegibles que se registren. Las personas elegibles que deben preinscribirse incluyen: residentes de DC de 65 años o más; Residentes de DC de 18 a 64 años con una afección médica que califique; y miembros de una fuerza laboral elegible. Obtenga más información sobre quién es elegible en coronavirus.dc.gov/vaccine

El cuestionario de prerregistro ahora incluye una pregunta sobre la preferencia de vacuna de un individuo. Las respuestas a esta pregunta se proporcionarán al equipo del programa de vacunación del distrito como parte de la recopilación de datos. La respuesta de un individuo no afectará si es seleccionado para una cita de vacunación o cuándo. En el momento de la reserva, las personas seguirán viendo qué vacuna está disponible en cada cita disponible. DC Health sigue instando a los habitantes de Washington a que tomen la primera vacuna disponible.

Solo para esta semana, el primer conjunto de invitaciones para reservar una cita saldrá la mañana del viernes 12 de marzo. Las personas tendrán 48 horas para reservar una cita una vez que se envíen las llamadas, mensajes de texto y / o correos electrónicos. Si es necesario para llenar las citas, se enviarán invitaciones adicionales el lunes 15 de marzo.