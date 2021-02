Alcaldesa Bowser desplegará el equipo de nieve del distrito durante varios días de clima invernal

(Washington, DC) – La alcaldesa Muriel Bowser desplegará el equipo de nieve del distrito hoy, 10 de febrero, al mediodía antes de que caiga la nieve de miércoles a jueves y posiblemente hasta el viernes. El clima invernal, que incluye lluvia helada y aguanieve, puede continuar hasta el fin de semana.

El despliegue consta de 138 arados pesados ​​(camiones volquete de seis y 10 ruedas) para tratar carreteras, calles, puentes, rampas y otras estructuras elevadas y 81 arados ligeros (camionetas) para tratar calles más pequeñas. El lunes por la noche, los equipos de aplicación de salmuera comenzaron a rociar la combinación de “mezcla caliente” de salmuera y jugo de remolacha en puentes, rampas y otras estructuras elevadas para bajar la temperatura donde el hielo se adhiere al pavimento.

El Departamento de Obras Públicas (DPW) dirige el Equipo de Nieve del Distrito con el apoyo del Departamento de Transporte (DDOT), el Departamento de Servicios Generales (DGS), la Agencia de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias (HSEMA), la Oficina del Superintendente de Educación del Estado. (OSSE), Serve DC y varias otras agencias.

Se recomienda a los residentes y viajeros que se registren para recibir alertas meteorológicas importantes del Distrito registrándose en AlertDC en alertdc.dc.gov. Vea los videos de Neighbor-2-Neighbor, en snow.dc.gov/page/neighbor-2-neighbor-snow-prep-tips, para obtener consejos de los residentes para preparar la nieve.

El equipo de nieve del distrito también alienta a los residentes y propietarios de propiedades comerciales a aplicar abrasivos como sal de roca, descongelante o arena para gatos que no se aglomere en las aceras alrededor de sus propiedades antes de la nevada para reducir la posibilidad de formación de hielo y evitar resbalones y caídas. El equipo de nieve utiliza un descongelador que admite mascotas en los puentes peatonales del distrito.

Los propietarios de propiedades residenciales y comerciales deben limpiar la nieve y el hielo de sus aceras dentro de las primeras ocho horas de luz del día después del final de la tormenta. A través del Programa de Exención para Palear Aceras, los residentes calificados estarán exentos de este requisito si son propietarios y viven en sus propias casas (unifamiliares o edificios de apartamentos con no más de tres unidades) y tienen 65 años o más y / o viven con una discapacidad. Simplemente llame al 311 para presentar su solicitud antes del 28 de febrero de 2021, la fecha límite para este año.

ServeDC insta a los residentes a que se ofrezcan como voluntarios para limpiar las aceras de sus vecinos ancianos y discapacitados. Visite snowteam.dc.gov para obtener el enlace de registro del Equipo de nieve de voluntarios de DC.

Edificios y sitios COVID-19

El equipo de nieve está pretratando y eliminará la nieve en los edificios municipales, los lugares de primeros auxilios, los centros de hipotermia, los refugios para personas sin hogar, los lugares de prueba y vacunación de COVID-19 y las escuelas públicas de DC.

Alerta de hipotermia y refugios

Si ve a alguien afuera que necesita refugio o un control de bienestar, durante las temperaturas bajo cero, llame a la línea directa de refugios al (202) 399-7093, o marque 311. Si existe un riesgo inmediato para la seguridad, llame al 911. Hay transporte disponible para el refugio 24 horas al día, 7 días a la semana.

Consejos para el clima invernal

Busque su pala para nieve y asegúrese de que sea adecuada para otra temporada de nieve.

Verifique su suministro de abrasivos (descongelante, sal de roca o arena para gatos que no se aglutine) y obtenga más si es necesario. El Distrito ha utilizado un anticongelante que admite mascotas en sus puentes peatonales durante varios años y ha descubierto que derrite el hielo de manera efectiva y es fácil para las patas de las mascotas.

Tenga suficientes medicamentos de venta libre y recetados para su familia y mascotas.

Asegúrese de que sus canaletas no tengan hojas. No querrás que las hojas bloqueen el flujo de agua de lluvia que puede congelarse.

Cierre todos los grifos de agua exteriores.

Mantenga llenos los tanques de líquidos de su vehículo (gasolina, agua, anticongelante y limpiaparabrisas).

Tenga una linterna, mantas y raspadores en su vehículo antes de que comience una tormenta.

El equipo de nieve del distrito continuará monitoreando el pronóstico del tiempo y ajustará su respuesta según sea necesario. Para obtener más información sobre el programa de nieve de DC y cómo prepararse para el clima invernal, visite snow.dc.gov.