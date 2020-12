Pago de $ 1,200 para habitantes de DC

Washington, DC

Ayer 7 de diciembre, la alcaldesa Muriel Bowser y el Departamento de Servicios de Empleo del Distrito de Columbia (DOES) anunciaron un pago de estímulo único para extender el apoyo a los residentes del Distrito más afectados por la pandemia de COVID-19. El pago directo único de $ 1,200 se enviará a aproximadamente 20,000 residentes de DC que presentaron y se consideraron elegibles para Asistencia por desempleo pandémico (PUA) al 30 de noviembre de 2020. PUA cubre a las personas que no son elegibles para los beneficios tradicionales de UI. DOES comenzará a emitir los pagos en las próximas semanas.

“El Distrito se compromete a utilizar todos los recursos a nuestra disposición para brindar apoyo a los residentes que han sido los más afectados por la pandemia”, dijo el alcalde Bowser. “Con la ayuda federal a punto de terminar a finales de este mes, y mientras continúan las crisis de salud pública y económica, este pago de estímulo es una forma en que podemos obtener un alivio inmediato y muy necesario para más de 20,000 habitantes de Washington. Pero también sabemos que el alivio a corto plazo no es suficiente. Instamos a nuestros socios federales a aprobar una legislación que reconozca las necesidades de millones de estadounidenses que han hecho tremendos sacrificios y que están luchando por salir adelante sin tener la culpa «.

El Distrito está proporcionando este estímulo a los beneficiarios de PUA ya que sus beneficios financiados con fondos federales expirarán al final del año. Desde que estalló la pandemia en marzo, más de 150.000 trabajadores desempleados han solicitado beneficios de seguro de desempleo para ayudar a pagar los alimentos, el alquiler, los servicios públicos y otras necesidades esenciales.

“Sabemos que un estímulo como este brindará asistencia directa a los habitantes de Washington que luchan por llegar a fin de mes”, dijo la directora de DOES, la Dra. Unique Morris-Hughes. «Necesitan ayuda ahora, y la Administración Bowser está respondiendo a la llamada».

El pago estará sujeto a impuestos, a nivel local y federal, y solo se pagará a los residentes de DC que presentaron y se consideraron elegibles para PUA. El pago de estímulo se desembolsará automáticamente en la forma en que el beneficiario haya recibido los beneficios actualmente o por última vez. No será necesaria ninguna aplicación adicional.

Para obtener más información sobre la compensación por desempleo en el distrito, visite coronavirus.dc.gov/recovery-individuals