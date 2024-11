Advierten sobre los peligros de las carreras callejeras ilegales

Quizás recuerdes un video viral que se filtró por las redes sociales en octubre. En él se veía a un Tesla Cybertruck y a un Lamborghini corriendo por Leesburg Pike en Tysons, Virginia. Dos hombres fueron arrestados y acusados ​​posteriormente en ese caso.

Ahora, la policía del condado de Fairfax está advirtiendo a cualquier otra persona que quiera organizar un evento similar que los detectives están buscando en Internet cualquier señal de estas actividades ilegales.

«A esas velocidades, no hace falta mucho para que un automóvil choque contra otro para que este último gire y se dirija hacia una multitud de personas que están observando», dijo el jefe de policía de Fairfax, Kevin Davis.

Davis dijo que la mayoría de las veces, estas carreras callejeras ilegales, tomas de calles o encuentros de autos se promocionan en grupos de chat y foros de mensajes en línea. Dijo que la policía está buscando cualquier señal en línea de que uno de estos eventos está a punto de ocurrir con el objetivo de detener uno de estos eventos antes de que ocurran y potencialmente lastimen a alguien.

“Esto no es un pasatiempo, no es un hobby, no es una tontería, no es una indiscreción juvenil, es una carrera callejera descarada que puede costarle la vida a mucha gente y que, de hecho, le costará la vida”, dijo Davis.

Treinta y siete personas han muerto en accidentes de tráfico en lo que va de año en el condado de Fairfax, según el subdirector de policía Bob Blakely. Afirmó que el departamento de policía quiere hacer todo lo posible para evitar que se produzcan más accidentes.

“Para nosotros, este es también un delito muy violento, porque la gente pierde la vida en la carretera en un porcentaje mucho mayor en el condado de Fairfax de lo que nos gustaría. Nuestro objetivo es que no haya ningún delito”, afirmó.

El video viral fue filmado el 13 de octubre, pero llegó a conocimiento de los agentes de policía el 29 de octubre.

Los conductores de esos vehículos —Christian Camacho, de 48 años, de Viena, el conductor del Tesla, y Carlos Montero, de 37 años, de Sterling, el conductor del Lamborghini— han sido acusados ​​de acelerar y detenerse en la autopista.

Montero enfrenta dos cargos adicionales por cambios indebidos de carril. Ambos fueron liberados bajo fianza sin garantía.