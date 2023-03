Advertencia: Importante violación de datos de salud

Los miembros de la Cámara y el Senado fueron informados el miércoles que los piratas informáticos pueden haber obtenido acceso a sus datos personales confidenciales en una violación del mercado de seguros de salud de Washington, DC.

El FBI dijo que estaba al tanto del incidente y estaba ayudando en la investigación.

Un corredor en un foro de delincuencia en línea afirmó tener registros de 170,000 clientes de DC Health Link y los estaba ofreciendo a la venta por un monto no especificado. El corredor afirmó que fueron robados el lunes. El corredor no respondió de inmediato a las preguntas de The Associated Press en un sitio de chat encriptado.

Recomiendan que cualquier persona registrada en el intercambio de seguros de salud congele su crédito para evitar el robo de identidad.

En una declaración enviada por correo electrónico, el representante Joe Morelle de Nueva York dijo que la Policía del Capitolio informó a los líderes de la Cámara que DC Health Link “sufrió una filtración de datos extraordinariamente grande de la información de los afiliados” que representaba un “gran riesgo” para los miembros, empleados y sus familiares. . “En este momento, el FBI aún debe determinar la causa, el tamaño y el alcance de la violación de datos que afecta a DC Health Link”, dijo Morelle.

Un sistema informático del FBI fue violado recientemente en la oficina de campo de la oficina en Nueva York, informó CNN a mediados de febrero. Cuando se le preguntó sobre esa intrusión, el FBI emitió un comunicado calificándolo de “un incidente aislado que ha sido contenido”. Declinó hacer más comentarios, incluso cuándo ocurrió y si estuvo involucrado el ransomware.