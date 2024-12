Acusan a un hombre de asesinato 4 meses después de la desaparición de su esposa

Un hombre de Virginia fue acusado de asesinato más de cuatro meses después de que su esposa desapareciera y se encontrara una cantidad sustancial de sangre en su casa en un suburbio de Washington, anunciaron las autoridades el lunes.

Naresh Bhatt, de 37 años, fue acusado por un gran jurado del condado de Prince William y enfrenta un cargo de asesinato, así como un cargo de profanación de un cadáver, según documentos judiciales en línea.

El cuerpo de Mamta Bhatt, de 28 años, no ha sido encontrado, pero los investigadores vincularon su ADN con la sangre hallada en la casa de la pareja, dijo el jefe de policía de Manassas Park, Mario Lugo, el lunes por la noche en una conferencia de prensa.

“Desde el principio creímos que había sido asesinada”, dijo Lugo a los periodistas.

Los investigadores realizaron su primera orden de registro cuando Naresh Bhatt estaba en casa con el bebé de la pareja y descubrieron sangre en el dormitorio y el baño, dijo Lugo.

Agregó que la evidencia muestra que Bhatt cortó el cuerpo de su esposa, lo que motivó el cargo de profanación.

“Creo que tenemos un argumento sólido para no tener el cuerpo”, dijo Lugo.

La defensora pública principal, Tracey Lenox, no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press solicitando comentarios sobre los nuevos cargos contra Bhatt, quien ya se encuentra en la cárcel a la espera de juicio por cargos separados en el caso.

La investigación ha atraído la atención internacional hacia esta pequeña comunidad del norte de Virginia, donde los casos de homicidio son poco frecuentes. La desaparición de Mamta Bhatt, enfermera pediátrica, animó a los miembros de la comunidad y a su familia en Nepal a unirse para tratar de averiguar qué sucedió.

Publicaron en las redes sociales, organizaron eventos comunitarios y llevaron a cabo una manifestación. En cuestión de días, los miembros de la comunidad comenzaron a ejercer presión pública sobre su esposo.

Tres semanas después de su desaparición a finales de julio, Naresh Bhatt fue acusado de un delito grave por ocultar un cadáver y encarcelado, donde permanece. Un fiscal había dicho en el tribunal durante el verano que la cantidad de sangre encontrada en la casa indicaba que las heridas eran irreversibles.

La investigación sobre la muerte de Mamta Bhatt continuó, pero en septiembre, Lenox, el defensor público, sostuvo que Naresh Bhatt todavía tenía derecho a un juicio rápido por el cargo de ocultar un cadáver. El juicio por ese cargo estaba programado para la próxima semana.

Los casos de asesinatos sin cuerpo no son algo desconocido , según los expertos en aplicación de la ley. Y si bien todavía pueden ser difíciles de procesar, se han vuelto más fáciles en los últimos años debido a nuevos tipos de evidencia, como el ADN, la información de ubicación de teléfonos celulares y las cámaras de vigilancia.

Tad DiBiase es un ex fiscal federal y autor del libro de 2014, “Casos de homicidio sin cadáver: una guía práctica para investigar, procesar y ganar casos cuando la víctima está desaparecida”.

En su sitio web lleva un registro de los juicios por asesinato sin cuerpo . El 2 de septiembre, DiBiase señaló que había una tasa de condenas del 87% después de 604 juicios en todo Estados Unidos.