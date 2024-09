Acusan a marido de doble homicidio

En febrero de 2023, una mujer fue apuñalada hasta la muerte y un hombre recibió un disparo mortal en una casa del condado de Fairfax, Virginia, en un complicado doble homicidio que involucró una supuesta aventura y un sitio web fetichista. Ahora, su esposo está siendo acusado de asesinato por ambos asesinatos, casi un año después de que la niñera de la pareja fuera acusada de matar a tiros al hombre.

En febrero de 2023, Christine Banfield, de 37 años, fue encontrada dentro de su habitación, sufriendo heridas de arma blanca, junto a Joseph Ryan, de 39 años, quien recibió un disparo y fue asesinado, dijo la policía.

Brendan Banfield fue acusado de múltiples cargos de asesinato agravado y uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave, más de 570 días después de que la policía dijera que mató a su esposa y a Ryan, dijeron funcionarios del condado de Fairfax en una conferencia de prensa el lunes.

El fiscal del condado de Fairfax, Steve Descano, y el jefe de policía, Kevin Davis, anunciaron el arresto de Brendan Banfield el lunes, pero ninguno ofreció muchos detalles sobre la evidencia que condujo a los nuevos cargos, citando preocupaciones sobre comprometer la investigación criminal o perjudicar a un futuro jurado.

“Esto está claro: ahora tenemos pruebas para afirmar que la vida de Christine Banfield fue arrebatada ilegalmente y que la vida de Joseph Ryan fue arrebatada ilegalmente”, dijo Davis.

Descano dijo que la “nueva información” descubierta por los oficiales de Fairfax “fue muy instrumental para emitir la acusación de hoy”.

En el momento de los asesinatos, Brendan y Christine Banfield estaban casados ​​y vivían en una casa de Herndon con su hija de 4 años y su au pair Juliana Peres Magalhaes, de 22 años.

La policía dijo que Brendan Banfield estaba involucrado en una “relación romántica” con Peres Magalhaes , quien negó las acusaciones de que los dos estaban teniendo una aventura inmediatamente después del tiroteo y el apuñalamiento.

En octubre de 2023, Peres Magalhaes fue acusada de asesinato en segundo grado y uso de arma de fuego en la comisión de un delito grave por el asesinato de Ryan. No fue acusada por la muerte de Christine Banfield, de 37 años. Su juicio por la muerte de Ryan está programado para noviembre, informó The Associated Press .

Brendan Banfield está detenido en el centro de detención de adultos del condado, la misma instalación donde Peres Magalhaes ha estado bajo custodia mientras espera el juicio, dijo la policía.

La policía del condado de Fairfax ejecutó una orden de allanamiento en la casa de los Banfield el lunes, dijo Davis.

“Esto no ha terminado. No estamos rematando el balón, no estamos celebrando”, dijo Davis. “Todavía estamos en medio de este viaje dentro de nuestro sistema de justicia penal”.

¿Qué pasó dentro de la casa de los Banfield?

Los fiscales afirmaron que alguien utilizó la computadora portátil de Christine Banfield para crear una cuenta en un sitio web de fetiches para adultos. Ryan había respondido al perfil y fue a la casa con la intención de tener «sexo duro» con Christine Banfield.

Los fiscales no han dicho quién creen que creó la cuenta.

En una audiencia anterior, el abogado defensor de Peres Magalhaes, Ryan Campbell, argumentó que la evidencia mostraba que Christine Banfield creó la cuenta del sitio web para adultos y también compró boletos para que Peres Magalhaes llevara a la hija de 4 años de la pareja al Zoológico Nacional en DC durante su supuesta cita con Ryan.

En la audiencia de diciembre de 2023, Campbell dijo que le resultaba difícil aceptar que alguien que no fuera Christine Banfield accediera a su computadora para atraer a Ryan durante meses.

Después del incidente, Peres Magalhaes dijo a los detectives que vio a Ryan sosteniendo un cuchillo en la garganta de Christine Banfield, quien estaba desnuda, dentro del dormitorio principal.

La policía dijo que Brendan Banfield, un agente de la división de investigación criminal del IRS, le disparó a Ryan cerca de su ceja derecha con su arma de servicio emitida por el IRS.

Después de dispararle a Ryan, Peres Magalhaes dijo que Brendan Banfield le dijo que sacara un arma de una caja fuerte en el baño del dormitorio principal. Luego disparó a Ryan, que lo alcanzó en el pecho y “le devastó el corazón”, según el médico forense que testificó en una audiencia en diciembre de 2023.

Peres Magalhaes llamó al 911 alrededor de las 7:45 am, pero la llamada fue desconectada. Unos 15 minutos después, volvió a llamar al 911 y le entregó el teléfono a Banfield, quien le dijo al operador que acababa de dispararle a un hombre que estaba apuñalando a su esposa.

Las fuerzas del orden recuperaron ambas armas y un cuchillo en el lugar, dijo Davis.

¿Cuál era la relación entre Brendan y Juliana?

Los fiscales dijeron que Peres Magalhaes visitó un campo de tiro en Ashburn con Brendan Banfield unos meses antes del doble homicidio.

Brendan Banfield regresó a comprar una Glock el 28 de enero de 2023, que según los fiscales era el arma que Peres Magalhaes recuperó de una caja fuerte del baño y usó para dispararle a Ryan.

En los meses transcurridos entre los tiroteos y el arresto de Peres Magalhaes , los fiscales dijeron que la evidencia fotográfica y textual mostraba que los dos habían estado teniendo una aventura.

Campbell, el abogado, ha objetado repetidamente la relevancia de la supuesta relación entre su cliente y Brendan Banfield.

“La compra del arma antes del incidente es lo relevante”, dijo el juez en abril, quien luego describió los procedimientos judiciales como “el gobierno… enfrentando a dos potenciales acusados”.