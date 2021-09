Actividades divertidas para tus hijos en el «Kids Day out» de Montgomery County

Recreación del Condado de Montgomery ofrecerá programación fuera de la escuela para los estudiantes de la escuela primaria el viernes 8 de octubre, que es un día de salida temprana para las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery.

Kids Day Out es una tarde de actividades divertidas y supervisadas que se planifican con un énfasis en la recreación saludable y amigable para los niños.

Los programas se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones del Club Adventure de 1:30 a 6:30 p.m. El costo para participar en el programa es de $25. La inscripción está abierta a los niños que no asisten regularmente al programa Club Adventure.

Centro de recreación comunitaria de Damasco

Centro recreativo del vecindario Good Hope

Centro de recreación comunitaria del medio condado

Centro de recreación comunitaria del norte de Potomac

Centro recreativo comunitario Plum Gar

Centro recreativo comunitario Marilyn J. Praisner

Centro de recreación comunitaria del condado superior

Centro Recreativo Comunitario White Oak

Kids Day Out – PLAYMontgomery Las actividades se ofrecerán en los Centros de Recreación Comunitarios de Potomac y Germantown y Kids Day Out – PLAYMontgomery Basketball Skills and Drills, se ofrecerá un programa de baloncesto en los Centros de Recreación Comunitarios Jane E. Lawton y Wheaton.