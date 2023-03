Accidente de camión cisterna en Maryland hiere al conductor

Un feroz choque que involucró a un camión cisterna lleno de combustible cerró brevemente la autopista interestatal 795 donde se encuentra con la circunvalación de Baltimore el viernes por la mañana, hiriendo al conductor y enviando una columna de humo que podía verse a millas de distancia. , según funcionarios e informes de prensa.

El accidente ocurrió alrededor de las 6 am, según el Departamento de Transporte de Maryland. Los medios de comunicación publicaron fotos y videos de la escena que mostraban llamas a lo largo de la carretera y humo oscuro que se elevaba hacia el cielo.

El conductor fue llevado al Centro de Trauma de Choque del Centro Médico de la Universidad de Maryland en Baltimore para recibir tratamiento, tuiteó la Policía Estatal de Maryland. No se reportaron otras lesiones. Estaba en estado grave, dijo el gobierno del condado de Baltimore en un comunicado.

El accidente inicialmente cerró todos los carriles de la autopista, pero los carriles hacia el sur se abrieron poco antes de las 8 a.m. y el fuego se extinguió a las 9 a.m., dijeron las autoridades. El camión cisterna de 8,500 galones transportaba combustible para calefacción y los bomberos y las cuadrillas del Departamento de Medio Ambiente de Maryland trabajaron para recuperar el combustible que no se quemó, dijeron las autoridades. La agencia no informó ningún impacto ambiental debido a la contención exitosa del combustible, según el comunicado del condado.

La causa del accidente sigue siendo investigada por la policía estatal y se instó a los automovilistas a evitar el área.