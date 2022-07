Abrirán un centro de recepción de crisis mentales

“El Centro de Recepción de Crisis (CRC), aumentará el servicio local, el acceso y la capacidad, reducirá la ejecución de órdenes de retención temporal y brindará acceso oportuno a los servicios para aquellos que experimentan necesidades agudas de atención de la salud del comportamiento”, dijo la Junta del Condado de Prince William. Ann Wheeler, presidenta general de supervisores, dijo durante una conferencia de prensa el 19 de julio de 2022 para anunciar la financiación del centro que abrirá en 18 a 24 meses.

El CRC ambulatorio tendrá 16 camas para adultos en crisis de salud mental que necesitan intervención y 23 sillones reclinables donde las personas en crisis mental pueden permanecer en observación hasta por 23 horas. El CRC también ayudará a desviar a las personas del sistema de justicia penal.

“Este centro podrá garantizar que los profesionales de la salud mental dedicados sean los que respondan a las crisis de salud mental y no la policía”, dijo Virginia Del. Elizabeth Guzman, quien representa partes del condado de Prince William en la Asamblea General de Virginia. “La policía podrá concentrar sus recursos en asuntos más apremiantes relacionados con la seguridad pública”.

El establecimiento del CRC recibió el apoyo bipartidista de la Junta de Supervisores del Condado de Prince William y un amplio apoyo de la comunidad.

“Como residentes del condado de Prince William, esto es lo que hacemos”, dijo Andrea O. Bailey, supervisora ​​del distrito de Potomac del condado de Prince William. “Nos reunimos por una causa común para apoyar a todos y cada uno. Estoy agradecido de que estemos reunidos aquí. Esto sin duda ha sido un trabajo de amor. Todos los brazos están bloqueados. Todos los brazos tienen la misma visión. Aquí, en el condado de Prince William, creemos que la salud mental es atención médica. Tenemos que reconocer la salud mental. Tenemos que invertir dinero en soluciones”.

La visión del CRC es cambiar la forma en que la comunidad ve, trata y apoya a las personas en crisis de salud mental.

“Durante demasiado tiempo, las personas que sufrían terminaban en la cárcel o en las salas de emergencia de los hospitales simplemente porque no había muchas opciones de tratamiento para ellos”, dijo el reverendo Keith Savage de la Primera Iglesia Bautista de Manassas. “Hoy no hubiera sido posible si no fuera por el liderazgo de una plétora de personas y organizaciones que apoyaron y continúan ayudando a liderar este trabajo”.

El CRC creará una respuesta más humana a la crisis de salud mental. “Cuando el CRC esté funcionando, salvará vidas”, dijo el Rev. Michael Sessoms, de la Iglesia Bautista Little Union.