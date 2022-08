A lo que te va a conllevar conducir bajo los efectos del alcohol

Condado de Prince William de Virginia Para reforzar la aplicación de la ley y desalentar la conducción en estado de ebriedad, el Departamento de Policía del Condado de Prince William colabora con otras organizaciones policiales de Virginia. La campaña Drive Sober or Get Pulled Over (Conduce sobrio o te detendrán) se llevará a cabo desde el 17 de agosto de 2022 hasta el 5 de septiembre de 2022 en todo el país.

La conducción bajo los efectos del alcohol que provoca un daño permanente y grave a otra persona es ahora un delito grave de clase 4 que se castiga con dos a 10 años de cárcel. El proyecto de ley también estableció un delito grave de clase 6 para la conducción en estado de ebriedad que resulta en daños corporales graves pero temporales. Viajes en verano

Una colaboración vital entre socios gubernamentales y privados llamada «Drive Sober» tiene como objetivo reducir las muertes en las carreteras. El Departamento de Policía seguirá difundiendo los riesgos de la conducción bajo los efectos del alcohol en esta época. Al difundir la conciencia sobre el valor de la conducción sobria en nuestras comunidades, podemos evitar muertes trágicas, lesiones incapacitantes y sufrimiento agonizante.

Conducir en estado de embriaguez es irresponsable y se puede evitar. Cada día, cientos de viajeros se ven en peligro por culpa de conductores ebrios que se saltan la ley. Los conductores que son sorprendidos conduciendo en estado de embriaguez se enfrentan a la detención.

Nada mata más rápido un zumbido que recibir una DUI, aconseja el Departamento de Policía a los conductores.