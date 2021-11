A esta empresa la multan con $240,000 por emplear trabajadores ilegalmente en MARYLAND

La jueza federal de distrito Ellen L. Hollander condenó hoy a Phillip J. «Jamie» Harrington III, de 50 años, de Dorchester, Maryland, a un año de libertad condicional, a pagar una multa de $ 10,000, una evaluación especial de $5,000 y a realizar 100 horas de servicio comunitario por empleo ilegal de trabajadores indocumentados.

El juez Hollander también condenó a la empresa Capitán Phip’s Seafood Inc. a pagar una multa de 240.000 dólares por fraude de visas relacionado con el empleo de trabajadores temporales empleados en empresas de Harrington.

Además, el juez Hollander ordenó a Harrington y Captain Phip’s Seafood que participaran en un programa de verificación para sus empleados y se les prohibió participar en el programa de visas H-2B. Las multas se pagaron hoy.

Philip J. Harrington, Jr. fue el propietario, presidente y director único del Capitán Phip hasta su muerte el 13 de febrero de 2018. Desde el 6 de marzo de 2019, el Capitán Phip’s es propiedad y está operado por el hijo de Philip Harrington, Jamie Harrington. El negocio principal de Capt. Phip’s es la producción y distribución de hielo, así como el procesamiento de mariscos.

Durante más de una década, el Capitán Phip’s ha participado en el programa de visa de trabajo H-2B a través del cual ha obtenido trabajadores extranjeros temporales para cubrir puestos de temporada.

De acuerdo con la declaración de culpabilidad de la compañía, desde 2013 hasta 2018, Captain Phip’s Seafood Inc. buscó rutinariamente determinaciones de salario prevaleciente para múltiples descripciones de trabajo, y luego presentó solicitudes para visas H-2B solo para los trabajos con el salario prevaleciente más bajo, independientemente del salario actual. y deberes laborales de los empleados.

El programa de visas H-2B es un programa temporal para trabajadores no agrícolas en el que un empleador puede solicitar una autorización temporal para que los trabajadores extranjeros entren y trabajen legalmente en los EE. UU.

Para obtener una visa H-2B, el Departamento de Trabajo de EE. UU. (DOL) debe Asegúrese de que los puestos se hayan anunciado a los trabajadores con sede en los EE. UU. y asigne el salario adecuado a pagar («salario prevaleciente») según la descripción del puesto.

Como se indica en el acuerdo de declaración de culpabilidad, Captain Phip’s presentó intencionalmente descripciones de trabajo falsas e inexactas para obtener salarios más bajos para sus trabajadores extranjeros.

Las omisiones del Capitán Phip sobre el alcance total de las tareas laborales que deben realizar sus trabajadores extranjeros temporales dieron como resultado que el DOL aprobara que el Capitán Phip pagara un salario prevaleciente más bajo de lo que habría sido autorizado si el Capitán Phip hubiera proporcionado información veraz.

Por ejemplo, en 2016, el Capitán Phip’s solicitó y recibió determinaciones de salario prevaleciente para tres puestos: operadores de transportadores de hielo con un salario prevaleciente de $ 12.51; trabajadores de la producción de ostras con un salario prevaleciente de $ 16,96; y operadores de máquinas de hielo (trabajadores de producción de hielo) con un salario prevaleciente de $ 11,10. El capitán Phip’s luego presentó una petición para los trabajadores de producción de hielo ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). La petición fue aprobada y el Departamento de Estado (DOS) emitió 24 visas H-2B a ciudadanos mexicanos no inmigrantes autorizándolos a trabajar para el Capitán Phip como trabajadores de producción de hielo en los Estados Unidos.

Una vez que los trabajadores mexicanos de producción de hielo ingresaron a los Estados Unidos, el Capitán Phip’s utilizó a estos trabajadores para trabajos más allá de la producción de hielo, incluido el procesamiento de ostras, como trabajadores de mantenimiento, conductores de camiones y asistentes de conductores. El capitán Phip’s admite que afirmó intencional y falsamente que los trabajadores extranjeros solo se dedicarían a la producción de hielo para pagarles el salario prevaleciente más bajo. Si el Capitán Phip’s hubiera solicitado con sinceridad visas H-2B para muchas de estas tareas, estos empleados habrían tenido derecho a un salario más alto.

Como se indica en el acuerdo de declaración de culpabilidad de la empresa, el 31 de agosto de 2017, un oficial de USCIS y agentes del gobierno realizaron una visita al lugar del Capitán Phip en Secretary, Maryland. En ese momento, los trabajadores H-2B del Capitán Phip estaban autorizados solo para realizar trabajos de producción de ostras.

Durante la visita al sitio, tres beneficiarios de la visa H-2B fueron entrevistados a través de un intérprete e indicaron que sus deberes actuales involucraban tareas de empaque de hielo en lugar de trabajo de producción de ostras.

Un oficial y agentes de USCIS también entrevistaron a Phillip Harrington, Jr., quien firmó todas las solicitudes de visa H2-B para el Capitán Phip y su hijo, Jamie Harrington, quien se identificó como el Vicepresidente del Capitán Phip, responsable de “dirigir la negocio ”, que incluye la compra y venta de producto, la gestión de los niveles de producto y la contratación y / o despido. Jamie Harrington admitió que todos los trabajadores H-2B del Capitán Phip estaban empacando hielo y ninguno de ellos procesaba ostras. Las visas H-2B de los trabajadores para 2017 solo les permitían trabajar en el procesamiento de ostras. Jamie Harrington admitió que las solicitudes de visa del Capitán Phip deberían haber sido para trabajadores tanto para el procesamiento de hielo como de ostras.

Durante la entrevista del 31 de agosto de 2017, Jaime Harrington declaró que también era el presidente de Easton Ice Company, Inc. («Easton Ice»). La oficina principal de Easton Ice es la misma dirección física que las instalaciones del Capitán Phip en Secretary, Maryland. Una entrevista posterior de un destinatario de múltiples visas H-2B presentadas por el Capitán Phip’s, incluso en 2017, cuando los trabajadores H-2B solo estaban autorizados para el procesamiento de ostras, reveló que sus deberes esa temporada eran conducir un camión y entregar hielo. En septiembre de 2017, un agente observó a esta persona conduciendo un camión con el nombre «Easton Ice». El agente también vio a otro receptor H-2B del Capitán Phip entregando hielo y montando en el camión. Easton Ice no solicitó visas H-2B en 2017, y los trabajadores con visas H-2B obtenidas a través del Capitán Phips no estaban autorizados a trabajar para Easton Ice Company. Sin embargo, Jamie Harrington admitió que a los beneficiarios de la visa H-2B del Capitán Phip se les indicaba rutinariamente que trabajaran para Easton Ice y otras empresas controladas por Philip y Jamie Harrington.

El 9 de agosto de 2018, agentes del gobierno entrevistaron a Jamie Harrington en las instalaciones del Capitán Phip en Secretary, Maryland. Jamie Harrington admitió que la empresa no cumplía con los requisitos del programa de visas H-2B y que algunos de los trabajadores H-2B del Capitán Phip conducían camiones o realizaban otras tareas fuera del alcance de sus visas, incluido el trabajo para otros empresas controladas por Philip y Jamie Harrington, incluidas Easton Ice, Woodfield Ice Company, Inc. («Woodfield Ice»), así como dos moteles de Ocean City, Maryland, propiedad de miembros de la familia Harrington. Los agentes le señalaron a Jamie Harrington que si las solicitudes H-2B hubieran sido veraces sobre la ubicación y los deberes laborales de los trabajadores de Woodfield Ice, el salario prevaleciente habría sido mucho más alto porque ese negocio está en el área metropolitana de Washington, D.C.

Aproximadamente entre 2013 y 2018, el Capitán Phip presentó solicitudes de visas H-2B para aproximadamente 142 trabajadores no inmigrantes. Los oficiales del Capitán Phip involucrados en el proceso H-2B sabían que los trabajadores no inmigrantes estaban destinados a ser empleados para realizar trabajos más allá de las descripciones de trabajo autorizadas por las visas de los trabajadores. El capitán Phip obtuvo beneficios ilegales mediante el uso de salarios prevalecientes bajos de manera fraudulenta entre abril de 2013 y diciembre de 2018, aunque no se puede determinar la cantidad exacta. El capitán Phip’s no ha participado en el programa de visas H-2B desde al menos enero de 2019.

Jamie Harrington es también propietario y operador de muchos otros negocios relacionados con la producción y distribución de hielo, así como el procesamiento de mariscos, maquinaria de alquiler, desarrollo de viviendas, cultivo de ostras y otras empresas que incluyen: Easton Ice; Woodfield Ice; PJH Oyster; Two Sons R.S., LLC; Philson Properties, LLC; Dos hijos C.P. LLC; P&N Farms; Atlantic Rental, LLC; DMS Hurlock, LLC; The Preserve at Wright’s Wharf Homeowners Association; y Super Transporter, LLC. (junto con Capt. Phip’s, las «Compañías de Harrington».

Harrington admitió en su acuerdo de culpabilidad que, a partir de 2013 y hasta al menos el 9 de agosto de 2018, se involucró en un patrón y práctica de contratar y emplear trabajadores sin estatus migratorio legal en las Compañías de Harrington. La mayoría de los trabajadores no autorizados eran ciudadanos y nacionales mexicanos. Algunos de los trabajadores indocumentados que Jamie Harrington contrató y empleó ingresaron legalmente a los Estados Unidos y se quedaron más tiempo que sus visas, otros nunca tuvieron un estatus legal para estar presentes en los Estados Unidos. El análisis de la nómina y otros registros muestra que aproximadamente 89 trabajadores indocumentados fueron empleados por las Compañías de Harrington entre 2013 y 2018. Harrington continuó empleando a varios de los trabajadores incluso después de saber que los funcionarios de inmigración los habían puesto en procedimientos de deportación porque no tenían estado legal para estar presente o trabajar en los Estados Unidos.