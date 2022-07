A celebrar el mes de parques y recreación

Nuestros parques locales son a menudo nuestras primeras experiencias en la naturaleza. Son lugares para reunirse con amigos y familiares, espacios para celebrar los momentos especiales de la vida, lugares de descanso y sanación, sitios que nos conectan con servicios comunitarios esenciales y mucho más.

Desde 1985, Estados Unidos ha celebrado julio como el Mes de Parques y Recreación oficial de la nación. Creado por la Asociación Nacional de Parques y Recreación (NRPA), el mes sirve para resaltar el impacto que los parques y la recreación tienen en nuestra comunidad.

Siguiendo el tema de este año, ‘Nos levantamos por los parques y la recreación’, el Departamento de Parques, Recreación y Turismo del Condado de Prince William está celebrando el Mes de los Parques y la Recreación destacando todas las formas en que nuestras comunidades son más fuertes, más vibrantes y más resilientes gracias a los parques y la recreación. Estamos comprometidos a ‘levantarnos’ para la inclusión, la resiliencia ambiental, la salud física, el bienestar mental, el acceso al juego y nuestra comunidad.

A continuación se presentan algunas formas en las que esperamos que usted también se levante y se una a nosotros este mes y durante todo el año. ¡Hay algo para todos!

Levantándose para la inclusión

En el Departamento de Parques, Recreación y Turismo del Condado de Prince William, estamos comprometidos a crear una comunidad de elección para todos los residentes con igual acceso a programas, clases, campamentos y actividades. Desde noche de pintura hasta zumba y programas acuáticos adaptados, puede consultar algunos de nuestros programas adaptados aquí .

Harbor Drive Wellness Park , que abrió a principios de este año, es el primer parque de bienestar exclusivo en el distrito de Occoquan del condado y brinda a los residentes equipos universales de acondicionamiento físico accesibles para personas de todas las edades y capacidades físicas.

George Hellwig Memorial Park ofrece un ambiente familiar para visitantes de todas las edades e intereses recreativos. El parque también incluye Miracle Field diseñado para personas con discapacidades.

Este verano, la Fundación Prince William Parks lanzó su programa piloto de becas Count Me In . Las becas estaban disponibles para las familias elegibles que residen en el condado de Prince William y se otorgaron 103 becas únicas. El programa piloto proporcionó becas para cubrir el costo de una semana de programación en la Guía de Campamentos de Verano 2022.

Levantándose para la resiliencia ambiental

¿Sabía que los parques tienen una temperatura más baja que las ciudades circundantes y que los parques contribuyen al enfriamiento urbano general? En otras palabras, los parques hacen que nuestras ciudades sean más cómodas en verano. Lo alentamos a que salga y explore uno de los muchos parques , senderos al aire libre o programas naturales este verano.

Nuestro hermoso paseo marítimo de Neabsco Creek es el lugar perfecto para tomar un poco de aire fresco y dar un paseo. Para los niños, nuestra Ciencia en el Parque es una excelente manera de que los niños salgan mientras aprenden.

Mientras disfruta del aire libre, no olvide desechar la basura correctamente y «mantenerla libre de basura en PWC». El Departamento de Parques, Recreación y Turismo es un socio comunitario orgulloso del Centro Leave No Trace para la ética al aire libre. La misión de la organización Leave No Trace Center for Outdoor Ethics es proporcionar educación, habilidades e investigación innovadoras para ayudar a las personas a cuidar el aire libre.

Levantándose por la salud física, el bienestar mental y el acceso al juego

Vivir cerca de parques y otras instalaciones recreativas está constantemente relacionado con niveles más altos de actividad física tanto para adultos como para jóvenes. Además, los parques brindan una conexión con la naturaleza, que los estudios demuestran que alivia el estrés, fortalece las relaciones interpersonales y mejora la salud mental.

Nuestro objetivo en el condado de Prince William es conectar a todos los miembros de la comunidad con programas y servicios que promuevan la equidad en la salud, mejoren sus resultados de salud y mejoren su calidad de vida. Haga clic aquí para obtener más información sobre nuestros servicios e instalaciones de fitness.

Para los niños, hay un sinfín de oportunidades para jugar, aprender, hacer deportes y estar en forma. Consulte nuestra revista Ocio y la Guía de campamentos de verano para encontrar algo que se adapte a sus intereses.

Levantándonos por nuestra comunidad

Los Parques Regionales y Centros Comunitarios del Condado de Prince William son verdaderos centros comunitarios y ofrecen diversos servicios como campos deportivos, senderos, pabellones, piscinas, puertos deportivos y muchos otros junto con programas de recreación. Un sistema de parques de más de 4400 acres compuesto por 81 propiedades y más de 60 millas de senderos para su disfrute.

Lo alentamos a explorar todo lo que Parques y Recreación del Condado de Prince William tiene para ofrecer, no solo este mes, sino durante todo el año.