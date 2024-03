6 trabajadores de la construcción presuntamente muertos después del colapso del puente Baltimore Key

Se presume que seis trabajadores de la construcción que se encontraban en el puente Francis Scott Key de Baltimore en el momento en que fue embestido por un carguero, provocando el colapso del puente, murieron después de una operación de búsqueda y rescate que duró casi 18 horas, dijo la Guardia Costera de Estados Unidos el martes por la noche. .

Los esfuerzos de búsqueda y rescate ahora se han convertido en una operación de recuperación. La Guardia Costera dijo que el esfuerzo de búsqueda se ha vuelto peligroso para los buzos y socorristas, dadas las bajas temperaturas y la falta de visibilidad durante la noche.

La Guardia Costera dijo que espera que los buzos puedan regresar al agua a las 6 am del miércoles.

Otros dos trabajadores fueron rescatados. Su tripulación estaba reparando baches en el puente cuando el portacontenedores se estrelló contra el puente, dijo Paul Wiedefeld, secretario de transporte del estado.

En un discurso desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden prometió que el gobierno federal pagaría el costo de la reconstrucción .

“Va a tomar algún tiempo. La gente de Baltimore puede contar con nosotros para acompañarlos en cada paso del camino”.

Momentos antes del accidente: Mayday desde el barco

Alrededor de la 1:40 am del martes llegaron informes de que una embarcación grande se estrelló contra una columna en la parte central del puente que lleva los carriles en dirección norte y sur de la Interestatal 695.

El barco se incendió, con humo oscuro saliendo del barco, antes de estrellarse contra la estructura de soporte.

Segmentos del puente se rompieron y cayeron rápidamente, provocando que varios vehículos cayeran debajo. Aproximadamente 30 segundos después del impacto inicial del barco, la mayor parte del puente estaba en el agua, con pedazos irregulares de sus restos sobresaliendo de la superficie.

No está claro qué causó que el barco se estrellara. El barco viajaba hacia el puente a 8 nudos (o aproximadamente 9 mph), lo que Moore llamó una «velocidad muy rápida». La tripulación del barco notificó a las autoridades sobre un problema de energía mediante una llamada de emergencia antes de que chocara contra el puente.

Gracias a la advertencia, Moore dijo que los trabajadores de la autoridad portuaria pudieron detener el tráfico e impedir que más vehículos ingresaran al puente.

«Estas personas son héroes», dijo Moore. «Anoche salvaron vidas».

Más tarde, Biden se hizo eco de Moore y dijo que sus acciones “sin duda salvaron vidas”.

El gobernador y otros funcionarios no pudieron ofrecer detalles sobre cuántos vehículos podrían haber estado en el puente en el momento en que colapsó.

Busca a los que cayeron al agua.

Dos personas fueron rescatadas tras el derrumbe, incluida al menos una persona que cayó al agua y resultó gravemente herida.

Múltiples agencias realizaron labores de búsqueda y rescate por aire y agua, que se prolongaron durante todo el día.

El jefe de bomberos de Baltimore, James Wallace, dijo que el sonar había detectado vehículos en el agua, que tiene unos 50 pies de profundidad, pero no se pudo confirmar el número exacto.

La temperatura del agua era de unos 47 grados antes del amanecer del martes, según una boya que recopila datos para la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

“Esta es una emergencia extrema”, dijo a The Associated Press Kevin Cartwright, director de comunicaciones del Departamento de Bomberos de Baltimore.

Cartwright calificó el colapso como un “evento en desarrollo con víctimas masivas”.

Comienza la investigación

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte está liderando la investigación sobre el colapso, con la ayuda de la Guardia Costera de Estados Unidos, dijo la presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, durante una conferencia de prensa.

«La investigación preliminar apunta a un accidente», dijo Moore.

Homendy dijo que la NTSB tenía un equipo de 24 personas en el lugar del colapso y que llegaron más. El martes por la tarde, Homendy dijo que estaban “alejándose” de los escombros para dar espacio a los miembros de la Guardia Costera para su operación de búsqueda y rescate. Pero dijo que había mucho trabajo por hacer fuera del lugar del colapso.

“Lo que van a observar y comenzar a recopilar es información sobre las operaciones de la embarcación, el historial de seguridad, el historial de seguridad, y examinarán al propietario. Mirarán al operador y verán las operaciones de hoy. También examinarán la política de la empresa y cualquier tipo de sistema de gestión de seguridad”.

El equipo de seguridad vial de la NTSB, que incluye ingenieros estructurales y expertos en puentes, también se encuentra en el lugar.

Los investigadores de la NTSB aún no han abordado el barco hasta el martes por la tarde, pero Homendy dijo que una vez que obtengan acceso a las grabadoras a bordo, la NTSB tendrá más información sobre la cronología de los eventos que condujeron al colapso.

Compromiso de reconstruir

Inaugurado en 1977, el puente lleva el nombre del escritor de «The Star-Spangled Banner».

«Esta es una de las catedrales de la infraestructura estadounidense», dijo el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg. “Ha sido parte del horizonte de esta región durante más tiempo del que muchos de nosotros llevamos vivos. Por tanto, el camino hacia la normalidad no será fácil. No será rápido. No será barato. Pero reconstruiremos juntos”.

Biden dijo que el gobierno federal debería pagar la reconstrucción del puente.

«Mi intención es que el gobierno federal pague el costo total de la reconstrucción de ese puente y espero que el Congreso apoye mi esfuerzo», dijo Biden.

Cuando se le preguntó si a la empresa propietaria del barco se le debería facturar el costo de la reconstrucción, Biden dijo que “eso podría ser, pero no vamos a esperar”.

El puente Key de Baltimore cruza el río Patapsco, una arteria vital que, junto con el puerto de Baltimore, es un centro para el transporte marítimo en la costa este.

«Estoy ordenando a mi equipo que mueva cielo y tierra para reabrir el puerto y reconstruir el puente tan pronto como sea humanamente posible», dijo Biden en una conferencia de prensa.

Moore emitió una declaración de emergencia y afirmó en una publicación en Facebook que su oficina está trabajando con la Administración Biden para desplegar rápidamente recursos federales. El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, también declaró el estado de emergencia .

«Nuestra administración está trabajando estrechamente con líderes de todos los niveles del gobierno y la sociedad para responder a esta crisis, y no sólo abordando las consecuencias inmediatas, sino también construyendo un Estado que sea más resiliente y más seguro», dijo Moore. dijo en una conferencia de prensa.

No parece que hubiera ningún problema estructural con el puente antes de que el barco lo golpeara y colapsara; Moore dijo que cumplía completamente con el código.

«Este es un lugar que es una ruta de viaje normal para más de 30.000 habitantes de Maryland todos los días», dijo Moore. «Así que escuchar las palabras de que ‘el puente Key se ha derrumbado’ es impactante y desgarrador».

La oficina del FBI en Baltimore dijo en una publicación en las redes sociales que la investigación sobre el colapso está en curso, pero que «no hay información específica y creíble que sugiera vínculos con el terrorismo en este momento».

El FBI y la Guardia Costera se estaban comunicando con la tripulación del barco, dijo el comisionado de policía de Baltimore, Richard Worley, en una conferencia de prensa.

Lo que sabemos sobre el barco.

El suboficial de primera clase Matthew West de la Guardia Costera de Baltimore dijo a WTOP que un barco portacontenedores que volaba bajo bandera de Singapur se estrelló contra el puente. El barco, llamado “Dali”, se dirigía a través de Baltimore hacia Colombo, Sri Lanka, como su destino final, según mapas y datos de Marine Traffic y Vessel Finder.

El barco, que mide 985 pies de largo y pesa 95.000 toneladas brutas, tenía 22 tripulantes a bordo en el momento del accidente, según la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur, que dijo en un comunicado de prensa que está investigando el incidente y está cooperando con los Estados Unidos

Synergy Marine Group, propietario y administrador del barco, confirmó que el barco chocó contra un pilar del puente alrededor de la 1:30 am mientras dos pilotos tenían el control. Dijo que todos los miembros de la tripulación, incluidos los pilotos, fueron contabilizados y no hay informes de heridos a bordo.

El gigante naviero danés Maersk dijo que había fletado el buque, que transportaba la carga de sus clientes. No había tripulación ni personal de Maersk a bordo. El colapso provocó que las acciones de Maersk en el Nasdaq Copenhague cayeran un 2% en las primeras operaciones del martes.

Impacto del colapso en carreteras y vías fluviales

La Autoridad de Transporte de Maryland alentó a los conductores a evitar el corredor de la Interestatal 695, con cierres en el circuito exterior en MD-10 y el circuito interior en MD-157/Peninsula Exp. El tráfico se está desviando hacia la Interestatal 95 y la Interestatal 895 . Cualquiera que vaya en esa dirección debería planificar retrasos “hasta nuevo aviso”.

Aunque el tráfico de buques está suspendido a través del puerto de Baltimore “hasta nuevo aviso”, el puerto en sí no está cerrado, según un comunicado de prensa de la Administración Portuaria de Maryland.

«Todavía estamos procesando camiones dentro de nuestras terminales», dijo la administración.

El puerto de Baltimore es uno de los centros marítimos más grandes de EE. UU. y es particularmente influyente en el ámbito de las importaciones y exportaciones de automóviles.

Mientras tanto, el Puerto de Virginia dijo en un comunicado que está listo para brindar asistencia al puerto de Baltimore. El Puerto de Virginia dijo que ha estado en contacto con embarcaciones que planeaban atracar en Maryland y necesitaban ser desviadas.

Biden dijo que será necesario limpiar el canal antes de que los barcos puedan atravesarlo y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército está liderando ese esfuerzo.

El alcalde de Baltimore, Brandon Scott, dijo que su oficina “continuará trabajando en asociación con todas las partes del gobierno para hacer todo lo posible para superar el otro lado de esta tragedia”.