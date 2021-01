2021 Carrera de gobernador o gobernadora de Virginia en marcha

AP

Washington Hispanic:

Un campo inusualmente amplio de candidatos está compitiendo por el escaño del gobernador en Virginia mientras el concurso político de la carpa de 2021 entra en pleno apogeo.

Sólo Nueva Jersey y Virginia están listos para elegir gobernadores este año, y la competencia fuera de año del Viejo Dominio tiene un fuerte historial de ser un indicador temprano de las tendencias nacionales más amplias, previsualizando los apoyos de los votantes contra los presidentes Barack Obama y Donald Trump en los últimos ciclos electorales.

Virginia ha elegido tradicionalmente a los moderados favorables a los negocios de ambos partidos para que sean su director ejecutivo, pero la profundidad del campo de 2021 refleja la dinámica política cambiante del estado y el estado de ánimo inestable entre los republicanos y los demócratas. El campo de los candidatos anunciados y probables en la carrera de observación es más diverso que en cualquier momento en la historia moderna.

«Todo, desde un socialista hasta un nacionalista casi blanco y literalmente todo lo demás», dijo Quentin Kidd, profesor de ciencias políticas en la Universidad Christopher Newport.

Eso incluye a dos legisladores negros que intentan convertirse en la primera mujer afroamericana elegida gobernadora en la historia del país.

El ala progresista del Partido Democrático de Virginia, que en gran medida no existía hasta hace unos años, está buscando consolidar las ganancias que ha logrado en las últimas elecciones, mientras que el ala tradicional del Partido No Poder Y con partidarios acérrimos de Trump por el control de su partido.

La carrera ya ha estado marcada por el tenor agresivo en ambas primarias.

Terry McAuliffe, un ex gobernador que dejó el cargo en 2018, ha alineado los avales de los líderes del partido y recaudado una tonelada de dinero. Pero a pesar de señalar durante meses que iba a buscar el trabajo – Virginia prohíbe que los gobernadores busquen términos consecutivos – no ha sido capaz de despejar el campo y ha sido el tema frecuente de ataque.

Jennifer Carroll Foy, que recientemente renunció como delegada estatal, ha intentado agresivamente pintar a McAuliffe como millonario fuera de contacto desde que anunció su candidatura a principios de diciembre.

«La gente quiere un cambio transformador», dijo Carroll Foy. «Entiendo los desafíos que enfrentan las familias de Virginia porque yo era ellos. Me he ido sin atención médica; He hecho el salario mínimo.»

Carroll Foy creció en Petersburg, una de las ciudades más pobres del estado, y fue una de las primeras mujeres en graduarse del tradicional Instituto Militar de Virginia. También ha sido una madre adoptiva y ha trabajado como defensora pública.

Ella se enfrentará a un desafío a la izquierda de Del. Lee Carter, el socialista demócrata electo del estado, quien anunció el viernes que se postularía para gobernador.

Carter tiene un gran seguimiento en línea y a menudo es indescuente en sus ataques contra los demócratas, incluyendo McAuliffe, que él piensa que son demasiado acogedores con los intereses empresariales.

La senadora estatal Jennifer McClellan, una pragmático de voz suave que a menudo tiene una mano en la legislación de alto perfil y es muy querida por muchos demócratas, es la alternativa más moderada a McAuliffe.

El teniente gobernador Justin Fairfax, que ha negado dos acusaciones de agresión sexual hecha en su contra en 2019, también está huyendo.

Carroll Foy, McClellan y Fairfax son todos negros. Sus candidaturas se producen en un momento en que los políticos negros nunca han tenido más influencia en la política estatal, con legisladores afroamericanos ocupando puestos clave de liderazgo en la Asamblea General.

Pero muchos funcionarios electos negros mayores están respaldando a McAuliffe, quien está tratando de emular la estrategia del presidente electo Joe Biden para ganar la nominación demócrata. McAuliffe ha tratado de retratarse tanto a sí mismo como un líder probado, así como a alguien que reconoce la necesidad de un cambio radical en la forma en que opera el gobierno estatal en medio de una pandemia de coronavirus que ha puesto de relieve las desigualdades raciales de larga data en el estado.

«Folks, es hora de una nueva forma de Virginia», dijo en su campaña a principios de diciembre.

Virginia ha estado cambiando demócrata durante una década, gracias en gran parte a las crecientes áreas suburbanas y urbanas multiculturales. Durante la era Trump, los demócratas voltearon tres distritos del Congreso y tomaron el control de la legislatura estatal por primera vez en una generación.

Los republicanos no han ganado una carrera a nivel estatal en más de una década y particularmente lucharon durante la era Trump. Los candidatos republicanos a nivel estatal que abrazaron a Trump fueron detenidos, pero así es donde aquellos que lo mantuvieron a distancia.

Con Trump listo para dejar el cargo, muchos republicanos son optimistas de que el tipo correcto de candidato podría cambiar el estado de la manera que hizo el ex gobernador Bob McDonnell en 2009, un año después de que Obama ganara Virginia en sus primeras elecciones presidenciales.

La pelea por nominaciones, dijo Kidd, será un indicador clave de «si la fiebre de Trump se ha roto o no» entre los republicanos de Virginia.

Los funcionarios del partido votaron recientemente a favor de elegir al candidato republicano a través de una convención en lugar de una primaria, que limita la participación y a menudo favorece al candidato más conservador.

El ex presidente de la Cámara de Representantes Kirk Cox está llevando a cabo una campaña diseñada para atraer a los votantes suburbanos que no les gustaba Trump, pero están abiertos a votar por un candidato republicano más moderado. El empresario del norte de Virginia Snyder, que también puede correr, probablemente tomaría una táctica similar.

Pero la senadora estatal Amanda Chase está ofreciendo una alternativa similar a Trump a los votantes del PNA. Una marca de fuego a menudo en desacuerdo con su propio partido, Chase ha afirmado que los demócratas «odian a los blancos» y recientemente pidió la ley marcial para impedir una presidencia de Biden.

La princesa Blanding, la hermana de un hombre negro que fue asesinado por la policía de Richmond en 2018, también lanzó recientemente una oferta de longshot para gobernador bajo la bandera del recién formado Partido de la Liberación.