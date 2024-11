Un tribunal argentino confirma la condena por corrupción a la expresidenta Kirchner

Un tribunal argentino ratificó este miércoles la condena a seis años de prisión e inhabilitación política a Cristina Kirchner, principal opositora al gobierno de Javier Milei, en una causa por administración fraudulenta que irá a la Corte Suprema y que la expresidenta pareció «un show».

La Cámara Federal de Casación Penal decidió «condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta». en perjuicio de la administración pública», en un fallo cuya lectura fue transmitida en directo.

Los jueces rechazaron tanto los recursos de la fiscalía como los de las defensas, por lo que quedaron confirmadas las mismas penas y absoluciones dispuestas en diciembre de 2022.

Kirchner, de 71 años, había sido condenada en primera instancia en 2022 a seis años de cárcel e inhabilitación política perpetua por «administración fraudulenta» en la adjudicación de obras viales durante su presidencia (2007-2015), fallo que ahora fue ratificado por un superior del tribunal.

La expresidenta de centroizquierda cuestionó en una carta difundida el martes la imparcialidad de los jueces, a los que acusa de ser cercanos a su rival político Mauricio Macri, quien le sucedió en la presidencia entre 2015 y 2019.

«La ‘Causa Vialidad’ empezó como un show y va a terminar de la misma manera», escribió la también exvicepresidenta (2019 y 2023), y demostró que el objetivo del fracaso es proscribirla «de por vida».

Kirchner, quien sufrió un intento de asesinato el 1 de septiembre de 2022, preside desde octubre el Partido Justicialista (PJ), principal fuerza opositora al gobierno del ultraliberal Javier Milei.

Poco después de conocida la decisión del tribunal, Milei escribió en la red X: «Hoy podemos afirmar sin ninguna duda que Cristina Fernández de Kirchner es culpable de actos de corrupción».

En caso de que se apele el fallo, será la Corte Suprema de Justicia la que dé una resolución definitiva a la causa y, al menos hasta entonces, Kirchner no irá a prisión y podrá ejercer cargos públicos.

Sin embargo, la Corte no tiene plazos para expedirse.

Si la condena resultase ratificada también por la Corte, Kirchner podría cumplir la pena bajo prisión domiciliaria por ser mayor a 70 años.

Además de Kirchner, este miércoles se confirmó la condena de otros ocho imputados en la causa y la absolución de cuatro.

– El descargo de Kirchner –

El resultado del fallo era el previsto por la exmandataria, que tituló su carta del martes «Los Copitos de Comodoro Py», en referencia a los vendedores de copos de azúcar acusados ​​de intentar asesinarla en septiembre de 2022 y al tribunal que falló en su contra. .

«¿Por qué me condenan ‘Los Copitos de Comodoro Py’? Por un delito que como presidenta nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobados por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la provincia de Santa Cruz y aprobó su rendición de cuentas por la Auditoría General de la Nación y el Congreso de la Nación», escribió Kirchner.

Kirchner se comparó con otros presidentes o expresidentes como Lula da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador) y Donald Trump (Estados Unidos) y señaló que estos casos «revelan un entramado de sectores e intereses económicos, geopolíticos». y mediáticos que acusan y persiguen judicialmente a quienes los desafían con un modelo político, económico y social distinto al status quo».

Al mismo tiempo que se leía el fallo Kirchner participó de un acto con cientos de mujeres en la localidad bonaerense de Moreno. Allí dijo que «no se bancan (no toleran) discutir con una mujer y que tenga razón».

«Como no me pueden dar una piña (puñetazo), hacen las cosas que hicieron hoy en Comodoro Py», dijo.